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Por obras en la red de agua hay cortes y baja presión en Paraná: cuándo se normalizará el servicio

Distintos sectores de la ciudad se ven afectados en el suministro de agua. Desde la municipalidad explicaron a qué se debe y señalaron que se normalizaría en las próximas horas.

15 de Agosto de 2026
Obras en la red de agua sobre Avenida Almafuerte
Obras en la red de agua sobre Avenida Almafuerte

Distintos sectores de la ciudad se ven afectados en el suministro de agua. Desde la municipalidad explicaron a qué se debe y señalaron que se normalizaría en las próximas horas.

En el marco de la obra de renovación de la red de agua que realiza la municipalidad de Paraná en la zona de Avenida Almafuerte, este sábado se registran interrupciones en el suministro de agua potable.

 

Vecinos de la zona de Cinco Esquinas, Soler y Ruperto Pérez dieron cuenta de la falta del servicio desde la mañana de este sábado.

 

Consultada al respecto, Mayra Collante, secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, explicó que las tareas correspondientes a la obra de reemplazo de cañerías y ejecución de nuevas conexiones continuaron este sábado. “Parte de la alimentación de la red había sido completada durante la jornada anterior, por lo que ya se contaba con suministro de agua”.

Sin embargo, “al retomar los trabajos previstos, se verificó que uno de los bypass realizados resultaba insuficiente para abastecer la red con la presión necesaria. Ante esta situación, se avanzó con un incremento de la presión”, dijo y estimó que el inconveniente quedaría subsanado durante las próximas horas.

 

En paralelo, la obra alcanza unos 230 metros de cañerías reemplazadas. Pese a las dificultades ocasionadas por las lluvias y las condiciones climáticas, los trabajos avanzaron de acuerdo con la planificación prevista, mencionó Collante a Elonce.

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Paraná Red de agua Suministro agua avenida Almafuerte obras
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