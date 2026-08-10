Imágenes: restringen el tránsito en avenida Almafuerte por obras en la red de agua

Los trabajos comenzaron este lunes entre Soler y avenida Ramírez y se extenderían durante toda la semana. Se renovarán más de 250 metros de cañería y conexiones domiciliarias. Recomendaron utilizar vías alternativas para evitar demoras.
Desde este lunes se registran restricciones parciales al tránsito en avenida Almafuerte, entre calle Soler y avenida Ramírez, debido al inicio de una nueva etapa de las obras destinadas a renovar la red de distribución de agua potable. Los trabajos demandarán una reducción de la calzada durante toda la semana, según las estimaciones municipales.
En el sector permanece habilitado el carril exclusivo destinado al transporte público y otros dos carriles para el resto de los vehículos. En cambio, los carriles ubicados junto a la acera sur están ocupados por las máquinas y el personal que interviene en la obra.
Ante esta situación, se recomendó a los conductores utilizar vías alternativas siempre que sea posible para evitar congestionamientos y demoras. Además, se pidió circular con precaución y respetar la señalización preventiva instalada en la zona.
Una cañería obstruida motivó los trabajos
La intervención comenzó luego de detectarse una importante obstrucción en una antigua cañería de hierro fundido que abastece al sector. Para acceder al conducto fue necesario romper parte del pavimento de avenida Almafuerte.
Antes de iniciar esta etapa, se realizaron tareas de relevamiento y diagnóstico sobre la red existente. Los trabajos comprendieron verificaciones de las presiones del suministro y controles sobre el funcionamiento de válvulas y diferentes ramales de distribución.
A partir de esos estudios se determinó que la antigua cañería presentaba una importante acumulación de sarro y sedimentos, situación que había reducido su capacidad para transportar agua y afectaba tanto el caudal como la presión disponible para los hogares del sector comprendido entre Soler y avenida Ramírez.
Una red con alrededor de 80 años
El conducto que será reemplazado es de hierro fundido y fue instalado hace aproximadamente 80 años, durante la construcción de la planta potabilizadora Ramírez. Su antigüedad y las obstrucciones acumuladas con el paso del tiempo motivaron la decisión de avanzar con una renovación integral.
Como parte de las primeras tareas, ya fueron colocadas dos nuevas válvulas y se realizaron empalmes con cañerías de PVC en las intersecciones de avenida Almafuerte y Soler, y de Soler y Churruarín.
La nueva etapa contempla la colocación de más de 250 metros de cañería de PVC, que se instalará junto al cordón de la acera sur de avenida Almafuerte. De acuerdo con los datos brindados sobre la intervención, la renovación alcanzará aproximadamente 268 metros.
También renovarán las conexiones de las viviendas
La obra no se limitará al reemplazo del conducto principal. Aprovechando la apertura de la calzada, también se avanzará sobre las antiguas conexiones domiciliarias existentes en ambas veredas.
Está previsto realizar alrededor de 50 nuevas conexiones domiciliarias, lo que permitirá vincular directamente las viviendas con la nueva red de distribución y reemplazar instalaciones que también cuentan con una considerable antigüedad.
El objetivo de la intervención es mejorar el abastecimiento de agua potable en este sector de Paraná y recuperar la capacidad de distribución que el antiguo conducto había perdido como consecuencia de las obstrucciones.
Los trabajos continuarían durante toda la semana
Desde el municipio estimaron que las tareas sobre avenida Almafuerte se desarrollarán durante toda esta semana. Mientras avance la intervención, se mantendrá la reducción de calzada entre Soler y avenida Ramírez.
Por el momento, la obra no implica un corte del suministro de agua potable para los vecinos del sector. Sin embargo, se evalúa que durante el miércoles podría resultar necesario realizar una interrupción para avanzar con determinadas tareas sobre la red.
En caso de confirmarse esa necesidad, el eventual corte será comunicado previamente. Mientras tanto, el servicio continuará funcionando y las principales modificaciones estarán relacionadas con la circulación vehicular.
Por este motivo, quienes deban transitar por avenida Almafuerte durante los próximos días deberán hacerlo con precaución, atender las indicaciones de los inspectores y la señalización instalada y, siempre que sea posible, optar por calles alternativas para evitar demoras.