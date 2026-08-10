Santa Elena se prepara ante una posible creciente por El Niño: “Será superior a la de 1983”

Santa Elena comenzó a reforzar sus preparativos ante las previsiones vinculadas con el fenómeno de El Niño y una eventual creciente del río Paraná. El secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Bonazzola, confirmó a Elonce que se conformó un comité de emergencia y señaló que, según los datos que manejan, el nivel podría superar al registrado durante la histórica inundación de 1983.

La localidad tiene una particularidad que reduce uno de los principales riesgos: prácticamente no cuenta con población asentada directamente sobre la ribera del Paraná. Sin embargo, las autoridades advirtieron que una creciente extraordinaria podría afectar infraestructura estratégica y que las lluvias abundantes podrían generar inconvenientes alrededor de los arroyos internos.

“Tenemos mucha infraestructura que puede ser afectada obviamente por esta creciente del río principalmente y estamos trabajando con todas las instituciones. Se ha formado un comité de emergencia encabezado por el intendente con distintas organizaciones y todo el equipo municipal”, explicó Bonazzola.

Un comité de emergencia y contacto con Provincia

El funcionario indicó que el municipio mantenía comunicación con el gobierno provincial y que también había participado de instancias de capacitación con organismos nacionales para anticiparse a las situaciones que podrían presentarse.

“Se está en contacto permanentemente con Provincia. Inclusive ya hemos tenido contacto con la gente de Nación con alguna capacitación respecto a distintas cuestiones que se pueden ir presentando”, señaló.

Uno de los puntos centrales de la planificación está relacionado con las precipitaciones. Si bien Santa Elena no tiene una importante cantidad de viviendas directamente sobre la costa, existen familias instaladas en sectores bajos y próximos a cursos internos de agua que podrían verse afectadas si se registraran lluvias persistentes.

Preocupación por los arroyos y las lluvias

“No tenemos familias ribereñas en Santa Elena, pero sí estamos trabajando en lo que respecta a la cantidad de lluvia que puede ser bastante la que se puede ir acumulando”, explicó el secretario municipal.

Bonazzola sostuvo que Santa Elena cuenta con lugares previstos para posibles evacuaciones y remarcó que existen sectores de la planta urbana caracterizados por depresiones naturales. También hay viviendas próximas a márgenes de arroyos y lugares por donde habitualmente escurre el agua.

“Hay gente que ha hecho su vivienda” en esos sectores, indicó, y reconoció: “Eso sí nos preocupa, que puedan ser afectados, y para los cuales sí nos estamos preparando para asistirlos”.

Santa Elena se prepara ante una posible creciente por El Niño: “Será superior a la de 1983”

La creciente de 1983 como referencia

En la oportunidad, Bonazzola aseguró que el municipio monitoreaba permanentemente la evolución del Paraná. Aunque destacó que en los últimos días el río había descendido respecto de los niveles observados durante la semana anterior, mencionó una previsión que genera especial atención.

“De los datos que tenemos, entendemos que la creciente va a ser superior a la del año 83. Eso hace que nos preocupe y ya se está trabajando”, afirmó.

La inundación de 1983 quedó como una referencia histórica para Santa Elena y otras localidades entrerrianas. Bonazzola recordó que era niño durante aquella creciente, pero señaló que fotografías y registros permiten establecer hasta dónde llegó el agua y utilizar esos puntos como parámetro ante un eventual escenario similar.

La planta de agua potable, entre las prioridades

Una de las mayores preocupaciones está puesta sobre la infraestructura encargada de abastecer de agua potable a la población. Según explicó el funcionario, una creciente que alcanzara o superara los niveles históricos podría llegar hasta la sala de bombas ubicada junto al río.

“Nos preocupa que el agua pueda llegar a la sala de bombas donde tomamos el agua del río para potabilizarla”, manifestó.

En ese sentido, añadió: “Si la creciente es superior a la del año 83, entendemos que va a llegar a la sala de bombas y la puede llegar a superar. Estamos trabajando en que no nos afecte la producción de agua”.

Las defensas y obras realizadas en la costa

La infraestructura de Santa Elena cambió considerablemente desde aquella histórica inundación. Entre las obras mencionadas por Bonazzola aparece la actual costanera, inexistente durante la creciente de 1983 y que hoy funciona también como una estructura de contención.

Además, recordó la construcción de otras defensas costeras, aunque reconoció que algunas ya fueron superadas durante crecientes anteriores. Por ese motivo, admitió que podrían volver a quedar bajo agua ante un evento de mayor magnitud.

También mencionó las obras desarrolladas sobre Costanera Norte y Costanera Sur. “Se van a ver afectadas, pero lamentablemente no podemos ir contra la naturaleza”, sostuvo. El objetivo municipal será minimizar los daños y avanzar con reparaciones una vez que descienda el río, en caso de resultar necesario.

Preparativos para asistir a las familias

El área de Desarrollo Social integra el comité de emergencia y será uno de los sectores encargados de intervenir ante posibles evacuaciones o pedidos de asistencia.

Bonazzola explicó que también se prepararon equipos municipales vinculados con talleres eléctricos, servicios públicos, parques y paseos y otras dependencias que podrían ser requeridas durante una contingencia.

“El alivio que tenemos es que no tenemos población ribereña. Eso sería lo más grave”, destacó. Sin embargo, reiteró que la mayor atención estará puesta sobre las jornadas de precipitaciones intensas y la reacción de los cursos de agua internos.

Qué podría ocurrir con la zona costera

Otra de las áreas bajo observación es la costanera, donde funcionan paradores y espacios utilizados habitualmente para actividades recreativas y turísticas.

Según explicó el funcionario, ante un avance del río se irán tomando decisiones progresivas, como deshabilitar instalaciones eléctricas y retirar aquellos elementos que puedan ser trasladados antes de que sean alcanzados por el agua.

“Va a haber que ir trabajando, ir deshabilitando sectores con energía eléctrica, ir salvando lo que se pueda”, señaló. De todos modos, sostuvo que parte de esa infraestructura fue diseñada contemplando la posibilidad de atravesar períodos de creciente.

Trabajo conjunto ante una eventual emergencia

El municipio prevé además profundizar la coordinación con Bomberos, rescatistas, Policía y otras instituciones. Bonazzola anticipó que durante esta semana se realizaría una reunión para avanzar en la organización.

A partir de ese encuentro buscarán ampliar la coordinación hacia otras instituciones y eventualmente hacia localidades cercanas, en caso de que la magnitud del fenómeno obligue a trabajar conjuntamente.

“Estamos atentos. Ya está formado un comité de emergencias y estamos trabajando, a la espera de que no sea tan grave como lo que se prevé”, concluyó Bonazzola ante Elonce.