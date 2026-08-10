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PAMI abrió la inscripción a cursos y talleres gratuitos: cómo acceder

Los afiliados pueden elegir entre propuestas universitarias, actividades sociopreventivas y servicios vinculados con el bienestar. No se requieren estudios previos y cada persona puede inscribirse en hasta ocho capacitaciones.

10 de Agosto de 2026
PAMI.
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Los afiliados pueden elegir entre propuestas universitarias, actividades sociopreventivas y servicios vinculados con el bienestar. No se requieren estudios previos y cada persona puede inscribirse en hasta ocho capacitaciones.

PAMI mantiene abierta la inscripción a una amplia oferta de actividades educativas, recreativas y orientadas al bienestar. Las propuestas son gratuitas y están destinadas a personas afiliadas de todo el país.

 

La convocatoria está organizada mediante tres programas: Cursos Universitarios UPAMI, Talleres Sociopreventivos y Buen Vivir. Cada alternativa presenta modalidades y condiciones diferentes según la actividad seleccionada y la localidad.

 

 

Para participar no es necesario haber completado estudios previamente. Los cupos dependen de cada universidad, Centro de Jubilados y Pensionados o institución responsable de desarrollar la propuesta.

 

Qué actividades pueden elegirse

 

Los cursos de UPAMI son dictados por docentes de más de 60 unidades académicas. Pueden desarrollarse de forma presencial, virtual o combinada, según las condiciones establecidas por cada institución.

 

Los Talleres Sociopreventivos son organizados por PAMI junto con Centros de Jubilados y Pensionados. Se realizan exclusivamente de manera presencial y promueven el movimiento, el aprendizaje y la participación social.

PAMI.
PAMI.

 

Buen Vivir, en tanto, reúne servicios relacionados con el cuidado personal y la calidad de vida. Las alternativas disponibles dependen del departamento donde se encuentre afiliada cada persona.

 

Cómo completar la inscripción

 

El trámite puede realizarse desde la página oficial o mediante la aplicación de PAMI. El interesado debe ingresar a la sección de cursos y talleres, seleccionar una temática, elegir la actividad y completar sus datos personales.

 

 

Cada afiliado puede anotarse en un máximo de cinco cursos universitarios y tres talleres sociopreventivos. Las capacitaciones virtuales pueden elegirse entre las disponibles en todo el país, mientras que las presenciales deben corresponder a la localidad de residencia.

 

Después de confirmar la solicitud, el docente o tallerista se comunicará por correo electrónico o teléfono para informar cómo incorporarse y cuándo comenzará la actividad. La inscripción permanecerá sujeta a la disponibilidad de vacantes.

Temas:

PAMI afiliados actividades
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