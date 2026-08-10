Enner Valencia deberá esperar: las novedades en la convocatoria de Boca para enfrentar a Recoleta

Boca prepara la nómina de futbolistas para recibir este martes a Deportivo Recoleta de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La lista tendría dos regresos y varias ausencias importantes.

Aunque el club todavía no publicó oficialmente los convocados, Enner Valencia no sería incluido. El delantero ecuatoriano llegó recientemente en condición de libre y ya comenzó a trabajar con sus nuevos compañeros.

La decisión del cuerpo técnico sería realizar una puesta a punto antes de utilizarlo oficialmente. Valencia estuvo aproximadamente un mes sin actividad después de participar en el Mundial 2026 con la selección de Ecuador.

Palacios y Belmonte volverían a la convocatoria

Carlos Palacios regresaría luego de superar los problemas físicos que lo marginaron durante gran parte del semestre. El chileno padeció una sinovitis en la rodilla derecha y posteriormente una sobrecarga muscular.

Tomás Belmonte también volvería a quedar a disposición de Rodolfo Arruabarrena. El mediocampista sufrió un esguince moderado en el tobillo derecho durante la preparación para el partido ante Sarmiento.

Valencia se quedó afuera de la lista.

Ambos jugadores ampliarían las alternativas disponibles en la mitad de la cancha de Boca. En principio, ocuparían los lugares de Milton Giménez y Williams Alarcón dentro de la concentración.

Dos ausencias que llamaron la atención

La salida de Giménez resulta significativa porque es una de las alternativas naturales para el puesto de centrodelantero. Ante la lesión de Adam Bareiro, Miguel Merentiel se mantiene como la principal opción para esa posición.

Alarcón, por su parte, tuvo poca participación desde la llegada de Arruabarrena. El chileno disputó algunos minutos ante Sarmiento y jugó el segundo tiempo del encuentro frente a Deportivo Riestra.

El partido entre Boca y Recoleta comenzará este martes a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Conmebol autorizó al Xeneize a utilizar la cancha de Huracán mientras continúan los trabajos sobre el césped de La Bombonera.