Boca empató con Vélez y dejó pasar la chance de acercarse al líder del Clausura

Boca empató con Vélez 1-1 por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Diego Valdés abrió el marcador para el Fortín y Santiago Ascacíbar convirtió la igualdad. El conjunto de Liniers se mantuvo como único líder de la Zona A.
Boca empató con Vélez 1-1 este sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y dejó pasar la oportunidad de acercarse a la cima de la Zona A. Diego Valdés puso en ventaja al Fortín, mientras que Santiago Ascacíbar convirtió el empate para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
El resultado favoreció especialmente a Vélez, que se aseguró terminar la jornada como único líder de su grupo. Además, mantuvo los tres puntos de diferencia sobre el Xeneize en la Tabla Anual, donde ambos buscaban consolidarse en puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2027.
Boca tuvo algunas de las oportunidades más claras durante el primer tiempo. Milton Delgado estuvo cerca de abrir el marcador cuando estrelló un remate contra el palo, pero fue el conjunto de Liniers el que consiguió romper la paridad poco después.
Vélez golpeó y Boca encontró la igualdad
A los nueve minutos, Diego Valdés aprovechó un tiro libre y convirtió el 1-0 para Vélez. A partir de la ventaja, el Fortín encontró espacios y consiguió generar peligro ante algunas dificultades defensivas mostradas por el equipo azul y oro.
🔥 ¿CENTRO? ¡¡NADA DE ESO, GOLAZO DE TIRO LIBRE DEL 10!! ¡¡VALDÉS LA CLAVÓ DESDE LEJÍSIMOS Y MARCÓ EL 1-0 DE VÉLEZ ANTE BOCA!! 🔥
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/xQqTnOLobK— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
Una de las situaciones más comprometidas obligó a Leandro Paredes a despejar la pelota sobre la línea para impedir el segundo tanto de Vélez. Boca reaccionó después de esa acción y comenzó a aproximarse con mayor insistencia al arco rival.
¡¡EL RUSITO SIGUE DE RACHA LUEGO DE SU FESTEJO ANTE EL PINCHA!! ¡¡GOL DE ASCACIBAR, LUEGO DE UNA GRAN JUGADA CON TACO INCLUIDO DE MERENTIEL, PARA EL 1-1 DE BOCA ANTE VÉLEZ!!
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uXtxu0GUcy— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
La respuesta tuvo premio a los 38 minutos, cuando Santiago Ascacíbar convirtió el 1-1. El Xeneize incluso estuvo cerca de dar vuelta el resultado antes del descanso: en la última acción del primer tiempo, un remate del mediocampista terminó impactando en el palo.
Boca buscó el triunfo en el complemento
Ascacíbar continuó siendo una de las principales alternativas ofensivas del equipo de Arruabarrena durante el segundo tiempo. El exjugador de Estudiantes probó con un disparo rasante que pasó cerca del arco, posteriormente tuvo un cabezazo desviado y también ensayó una chilena que quedó en manos del arquero.
Leonel Flores también generó peligro y obligó a Tomás Marchiori a intervenir en dos oportunidades. A esas aproximaciones se sumaron intentos de Delgado y Paredes, aunque Boca no consiguió volver a superar al arquero del Fortín.
El entrenador buscó modificar el desarrollo mediante los cambios y dispuso los ingresos de Sebastián Villa y Milton Giménez. Sin embargo, las variantes tampoco consiguieron romper la igualdad en Parque Patricios.
Vélez también pudo ganarlo sobre el final
El partido permaneció abierto hasta los últimos minutos y Vélez también contó con una posibilidad concreta para quedarse con los tres puntos. Luca Feler sacó un remate que encontró una buena respuesta de Álvaro Montero, quien evitó el segundo gol del conjunto de Liniers.
Finalmente, el marcador no volvió a modificarse y ambos equipos repartieron puntos. Vélez sostuvo así el liderazgo en soledad de la Zona A, mientras que Boca no pudo recortar la distancia con uno de sus rivales directos.
Ahora, el Xeneize cambiará rápidamente el foco hacia la Copa Sudamericana. Este martes, desde las 19, recibirá a Recoleta de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final, nuevamente en el estadio de Huracán.
Lo que viene para Boca y Vélez
Por el Torneo Clausura, Boca volverá a presentarse el próximo sábado desde las 21.15, cuando visite a Platense en Vicente López por la quinta jornada del campeonato.
Vélez, en tanto, tendrá algunos días más de preparación antes de regresar a la competencia oficial. Su próximo compromiso será el lunes 17 de agosto frente a Defensa y Justicia, como local.
El empate dejó al Fortín en una posición favorable dentro del grupo y también en la pelea por ingresar a la próxima Copa Libertadores. Para Boca, en cambio, significó una oportunidad desaprovechada para recortar diferencias antes de afrontar una semana marcada por su compromiso internacional.