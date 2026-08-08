Balearon en la pierna a un adolescente de 14 años en Paraná y detuvieron a un familiar

Un adolescente de 14 años recibió un disparo durante la madrugada de este sábado en Paraná. Fue trasladado al Hospital San Roque con una herida en el muslo derecho. La Policía detuvo a un joven de 19 años señalado como autor.
Un adolescente de 14 años fue baleado en el muslo derecho durante la madrugada de este sábado en barrio Antártida Argentina, en Paraná. El hecho ocurrió en la zona de calles Islas Orcadas del Sur y El Resero y, tras un operativo, la Policía demoró a un joven de 19 años señalado como presunto autor del disparo.
Según la información oficial brindada por la Policía, el episodio fue comunicado a las 4.40 mediante un llamado al 911, en el que se alertó que un joven había resultado herido por un disparo de arma de fuego. El lugar corresponde a la jurisdicción de Comisaría Quinta.
Al arribar, los efectivos constataron lo informado y entrevistaron al damnificado, un adolescente de 14 años domiciliado en barrio Paraná XIII. El menor presentaba una lesión provocada por un proyectil en la pierna derecha y aportó datos sobre quién habría sido el responsable del ataque.
El adolescente fue trasladado al Hospital San Roque
Una ambulancia acudió al lugar y trasladó al adolescente hasta el Hospital Materno Infantil San Roque para recibir atención médica. Allí se constató que presentaba una herida de arma de fuego en el muslo derecho, con orificio de entrada y sin salida.
Mientras se desarrollaba la asistencia del menor, efectivos de la Patrulla 911 comenzaron diferentes tareas investigativas con el objetivo de localizar a la persona que había sido señalada como responsable del disparo.
Como resultado del procedimiento, los uniformados lograron demorar al sospechoso. Se trató de un joven de 19 años, mayor de edad y domiciliado en el mismo barrio donde ocurrió el hecho.
El joven de 19 años fue trasladado a la Alcaidía
Tras comunicar el procedimiento a la Fiscalía de Delitos Complejos, se dispuso el traslado del joven de 19 años a la Alcaidía de Tribunales, en el marco de una causa iniciada por el supuesto delito de abuso de arma de fuego.
Asimismo, la Fiscalía ordenó la intervención de personal de Policía Científica para avanzar con las pericias correspondientes. Entre las medidas dispuestas se encontraba la realización de un dermotest al sospechoso.
También se ordenó el secuestro de elementos considerados de interés para la investigación. Las actuaciones buscarán determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo y reconstruir lo sucedido durante la madrugada.
La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía de Delitos Complejos, mientras que el adolescente permaneció bajo atención médica luego de sufrir la herida en el muslo derecho.