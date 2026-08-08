Millonario robo en una distribuidora en Corrientes: se llevaron una caja fuerte con más de $30 millones

Cinco personas habrían llegado en tres motocicletas y logrado ingresar al predio de una distribuidora de bebidas en Corrientes. Pese a las importantes medidas de seguridad, sustrajeron una caja fuerte. Las cámaras son clave para identificar a los responsables.
Investigan un millonario robo en una distribuidora de bebidas de Corrientes, donde un grupo de delincuentes se llevó una caja fuerte que contendría más de 30 millones de pesos. Así lo denunció el dueño en declaraciones radiales.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de julio, aunque tomó estado público en las últimas horas, informó El Litoral de Corrientes.
El episodio se registró en un establecimiento ubicado en la esquina de J. Thames y M. Cabrera, en el barrio San José. Según la información conocida hasta el momento, los autores habrían actuado de manera coordinada para ingresar al predio y concretar el robo.
Las primeras averiguaciones indicaron que cinco personas habrían llegado al lugar a bordo de tres motocicletas. Una vez dentro del establecimiento, lograron apoderarse de una caja fuerte que contenía una importante suma de dinero.
“Nos ha dolido bastante. Te da ganas de no seguir apostando. Desde los 18 que laburo, somos una familia trabajadora. Nunca nos tocó algo así”, expresó el responsable de la distribuidora al referirse a lo ocurrido.
Más de $30 millones y un importante operativo
De acuerdo con la información preliminar, el monto sustraído superaría los 30 millones de pesos. La investigación busca establecer cómo los delincuentes lograron ingresar y retirar la caja fuerte sin ser detectados, publicó radiosudamericana.
El establecimiento contaba con distintas medidas de seguridad. Entre ellas, cámaras de vigilancia, un sistema de protección, un muro de varios metros de altura y un portón de aproximadamente tres metros.
Pese a esas barreras, los autores consiguieron acceder al predio y concretar el robo. La forma en la que lograron vulnerar las medidas de seguridad es uno de los puntos que intenta reconstruir la investigación. “Nos robaron la caja fuerte. La verdad que es de película”, expresó el empresario.
Las cámaras, una prueba clave
Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la distribuidora fueron incorporadas a la investigación y son analizadas para intentar reconstruir los movimientos de los sospechosos.
Según señalaron desde la empresa a radiosudamericana, tanto la Policía como la Fiscalía trabajan para identificar a los responsables y establecer cómo fue planificado el millonario robo.
La investigación lleva aproximadamente dos semanas y, de acuerdo con la información transmitida por las autoridades a los damnificados, ya existirían elementos que podrían resultar relevantes para avanzar en la identificación de los autores.
Preocupación por la actividad de la distribuidora
Desde la firma remarcaron además el impacto que un hecho de estas características representa para la continuidad de su actividad comercial.
Según indicaron, alrededor de 35 personas y sus familias dependen directa o indirectamente del funcionamiento de la sucursal afectada por el robo. "No vamos a bajar los brazos", expresó el dueño a radiosudamericana.