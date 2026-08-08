Industria automotriz: La producción de autos cayó 16% en julio

La producción automotriz volvió a caer en julio de 2026, mientras que las exportaciones de vehículos registraron un fuerte crecimiento interanual, según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). Las terminales radicadas en el país fabricaron 31.189 unidades durante el séptimo mes del año.

El volumen producido representó una caída del 15,8% respecto de junio y una baja del 16% en comparación con julio de 2025, cuando se habían fabricado 37.112 vehículos.

Con este nuevo retroceso, entre enero y julio las automotrices produjeron 235.847 unidades. La cifra significó una contracción acumulada del 18% interanual, reflejando las dificultades que atravesó la actividad durante los primeros siete meses del año.

Fuerte caída de las ventas a concesionarios

El desempeño del mercado mayorista también mostró números negativos. Durante julio, las terminales entregaron a las redes de concesionarios 34.178 vehículos, un 22,4% menos que las 44.096 unidades comercializadas durante junio.

La comparación con el mismo mes del año anterior mostró una caída todavía mayor: las ventas mayoristas retrocedieron 31,9% interanual.

Entre enero y julio se comercializaron 262.307 unidades a concesionarios, lo que representó una disminución del 24,9% frente al mismo período de 2025.

Las exportaciones fueron la contracara

El comportamiento de las exportaciones contrastó con las caídas registradas tanto en producción como en ventas mayoristas. Durante julio, las terminales enviaron al exterior 23.377 vehículos.

La cifra implicó un crecimiento del 4,5% respecto de junio y del 28,3% frente a julio de 2025.

En los primeros siete meses de 2026 se exportaron 150.270 unidades, frente a las 147.879 registradas durante el mismo período del año pasado. Así, el acumulado exhibió un incremento interanual del 1,6%.

ADEFA: “El verdadero motor sigue siendo el canal exportador”

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, analizó los números y sostuvo que “el comportamiento de julio refleja la fase de reacomodamiento que atraviesa la industria, donde la producción viene acomodando sus ritmos al volumen de stock de la cadena de valor y a la dinámica del mercado interno”.

En ese escenario, destacó especialmente el desempeño de las ventas al exterior. “El verdadero motor del sector sigue siendo el canal exportador, que en julio mostró un crecimiento interanual del 28,3% y se consolida como el sostén de la actividad en el acumulado del año”, afirmó.