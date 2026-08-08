Nuevo plan de pagos de ARCA: quiénes pueden adherirse y hasta cuántas cuotas ofrece

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene habilitado un régimen especial para regularizar deudas impositivas, previsionales y aduaneras vencidas hasta el 30 de junio de 2026. La adhesión permanecerá abierta hasta el 30 de octubre.

El plan está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 que tengan vigente el Certificado MiPyME. También pueden acceder las personas humanas y sucesiones indivisas registradas con el código 547 de Pequeño Contribuyente.

El beneficio alcanza además a asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, cooperadoras, consorcios de propietarios e instituciones religiosas registradas. La caracterización correspondiente debe estar vigente cuando se presenta la solicitud.

Cuántas cuotas ofrece el plan

Las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro pueden financiar las obligaciones generales en hasta 18 cuotas. Para retenciones y percepciones impositivas, el máximo se reduce a nueve pagos.

En estos casos, ARCA exige un anticipo equivalente al 5% de la deuda consolidada. Las medianas empresas de los tramos 1 y 2 pueden acceder a 15 cuotas para obligaciones generales y siete para retenciones y percepciones, con un pago inicial del 10%.

La tasa de financiación es del 2,75% mensual. Tanto el anticipo como cada cuota deben alcanzar un mínimo de $50.000 y los pagos posteriores serán mensuales, iguales y consecutivos, según establece la Resolución General 5875/2026.

Qué deudas pueden incorporarse

El régimen comprende obligaciones impositivas, recursos de la seguridad social, tributos aduaneros, retenciones, percepciones y multas aplicadas hasta el 30 de junio. También permite incorporar deudas provenientes de planes anteriores que hayan caducado.

No pueden incluirse anticipos, cuotas de planes todavía vigentes, determinados conceptos de IVA sobre servicios del exterior, aportes a obras sociales y ART, obligaciones del personal de casas particulares ni impuestos internos sobre cigarrillos, entre otros conceptos excluidos.

La adhesión se realiza desde el servicio “Mis Facilidades” con Clave Fiscal. ARCA aclaró que el programa no perdona intereses ni multas, aunque suspende las acciones de cobro mientras el contribuyente cumpla el acuerdo. El plan caducará ante la falta de pago de dos cuotas y el transcurso de los plazos previstos.