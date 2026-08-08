Hallaron un cargamento de ropa valuado en $52 millones cerca del río Uruguay en Entre Ríos

Personal de Prefectura Naval Argentina secuestró un cargamento de ropa presuntamente preparado para ser enviado de contrabando hacia Uruguay. El procedimiento se realizó en la zona de Salto Grande, Entre Ríos, durante un patrullaje preventivo.

La intervención comenzó cuando integrantes de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones recorrían por tierra las inmediaciones del kilómetro 343 de la margen derecha del río Uruguay. Los agentes se desplazaban en un vehículo no identificable.

Durante el recorrido, los efectivos detectaron una camioneta y resolvieron inspeccionarla. Al revisar su interior, encontraron numerosos bultos que contenían prendas de vestir de distintos tipos.

Encontraron casi 3.000 prendas

El operativo permitió contabilizar 2.946 artículos textiles. Según la información oficial, el cargamento de ropa era de origen ilegal y habría sido reunido para realizar una maniobra de contrabando hacia la República Oriental del Uruguay.

La mercadería fue incautada junto con el vehículo utilizado para transportarla. El valor conjunto de las prendas y la camioneta fue estimado en más de 52 millones de pesos.

La información difundida por Prefectura no precisó si había personas dentro del vehículo cuando comenzó el procedimiento. Tampoco comunicó detenciones vinculadas con el hallazgo.

Interviene la Justicia Federal

La causa quedó bajo la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia, encabezado por la jueza Analía Ramponi. Las actuaciones fueron tramitadas mediante el secretario penal Alan Bergdolt.

Desde el juzgado se dispuso el secuestro del cargamento de ropa, la camioneta y los elementos considerados relevantes para la investigación. La Justicia deberá establecer el origen de las prendas y quiénes organizaron su traslado.

El procedimiento formó parte de los controles realizados en la costa entrerriana para prevenir actividades ilícitas. La cercanía con el río Uruguay llevó a los investigadores a considerar que la mercadería tenía como destino final el país vecino.