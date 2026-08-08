Sin lluvias y con frío: así estará el tiempo en Entre Ríos este sábado y domingo

El tiempo en Paraná y la provincia estará muy frío.

El tiempo en Entre Ríos estará marcado este fin de semana por el regreso del frío, el cielo con escasa nubosidad y la ausencia de lluvias. Después de varios días húmedos, la provincia atravesará jornadas más secas debido al ingreso de aire proveniente del sur.

Para este sábado se esperan temperaturas máximas de entre 14 y 16 grados, con algunas nubes y amplios períodos de sol. El viento del sector sur podría incrementar la sensación de frío durante la tarde, especialmente en el centro y sur provincial.

El pronóstico actualizado descarta precipitaciones durante el sábado y el domingo. Las condiciones permanecerán estables en todo el territorio, aunque las temperaturas volverán a descender durante las noches y las primeras horas de cada jornada.

Temperaturas previstas para este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se anuncia una mínima cercana a los 7 grados y una máxima de 16. El cielo se presentará entre algo nublado y mayormente despejado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El tiempo en Entre Ríos tendrá condiciones similares en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador. En esas localidades las temperaturas también oscilarán entre los 7 y los 16 grados, con buena presencia del sol.

En Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay, Tala e Islas del Ibicuy se espera un ambiente más fresco. La mínima rondará los 7 grados y la máxima se ubicaría cerca de los 14, con viento moderado y nubosidad variable.

El domingo será todavía más frío

Durante el domingo se profundizará el descenso de las temperaturas mínimas. En Paraná, el termómetro podría ubicarse alrededor de los 4 grados durante la mañana, mientras que la máxima estaría entre los 13 y los 16 grados.

El cielo permanecerá mayormente despejado y no se esperan lluvias. La escasa nubosidad y el aire frío podrían generar marcas inferiores en zonas rurales, descampadas o terrenos bajos de la provincia.

La tendencia del tiempo en Entre Ríos continuará durante el comienzo de la próxima semana. Se anticipan varias mañanas con mínimas de entre 2 y 4 grados, mientras que las máximas se mantendrán bajas y la recuperación térmica será gradual.