Elevarte Ascensores instaló un elevador en un hogar para personas con discapacidad

REDACCIÓN ELONCE
La empresa paranaense concretó la instalación de un ascensor diseñado para personas con movilidad reducida en el Hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo. La obra permitirá que los jóvenes con discapacidad que viven allí puedan acceder a la planta alta del edificio.
El ascensor en el Hogar Nuevo Amanecer de Crespo fue inaugurado como una obra clave para mejorar la accesibilidad de los jóvenes con discapacidad que residen en la institución. La incorporación permitirá utilizar plenamente la planta alta del edificio, hasta ahora inaccesible para ellos.
El hogar, ubicado en calle Catamarca 64, recibe a más de diez jóvenes con discapacidad provenientes de distintos puntos de Entre Ríos. Su directora, Marcela Ramos, destacó la trascendencia de concretar un proyecto que la institución esperaba desde hacía tiempo, en diálogo con Elonce.
"Para nosotros es un gran logro, algo que veníamos deseando y anhelando", expresó Ramos. Explicó que la planta alta podía ser utilizada por el personal, pero no por los residentes porque "la escalera no contaba con los requerimientos para personas con discapacidad" y era indispensable contar con un ascensor.
Un elevador adaptado para personas con movilidad reducida
La obra estuvo a cargo de Elevarte Ascensores, empresa de Paraná con alrededor de 30 años de trayectoria. Lucas Bianni, el administrador de servicio técnico en la empresa, explicó que el equipo fue desarrollado específicamente de acuerdo con las necesidades del Hogar Nuevo Amanecer.
La cabina mide aproximadamente 1,30 por 1,30 metros y está revestida en acero inoxidable. "La idea fue desarrollarlo y diseñarlo para que entre una silla de ruedas y dos acompañantes", señaló Bianni, quien remarcó que cada instalación puede personalizarse según las características de la institución.
El ascensor posee puertas automáticas, piso flotante y un mecanismo de pistón de tiro directo. Según explicó el representante de la firma, este sistema permite reducir componentes mecánicos y obtener un equipo “más sencillo, mucho más robusto y más seguro”. Además, destacó que se trata de industria nacional.
El aporte de la comunidad para concretar la obra
La concreción del proyecto demandó meses de trabajo. Las primeras gestiones comenzaron a mediados de marzo y posteriormente se avanzó con la fabricación e instalación.
Ramos explicó que la inversión fue posible gracias al esfuerzo de la asociación civil sin fines de lucro que sostiene el hogar, el trabajo de su comisión y el acompañamiento de personas que realizaron aportes, algunas de manera anónima.
La directora definió la inauguración como un "día realmente histórico". Más allá de la incorporación de infraestructura, el nuevo ascensor representa un cambio concreto en la vida cotidiana: los jóvenes podrán desplazarse con mayor autonomía y acceder a espacios del hogar que hasta ahora permanecían fuera de su alcance.