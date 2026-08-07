Doce peleas animaron la sexta velada de boxeo en el club Palma Juniors

REDACCIÓN ELONCE
Púgiles de diferentes gimnasios de Paraná y Santa Fe participaron de la sexta velada de boxeo en Palma Juniors. “Hay que apoyar al boxeo amateur”, destacó a Elonce la promotora Mónica Pagliaruzza, quien además anticipó una nueva jornada para noviembre.
La sexta velada de boxeo en Palma Juniors se desarrolló este viernes por la noche en las instalaciones del club ubicado en calle Piedrabuena, en Paraná. La propuesta reunió un total de 12 combates con representantes de diferentes gimnasios de la capital entrerriana y también participantes provenientes de Santa Fe.
Mónica Pagliaruzza, una de las promotoras de la jornada, dialogó con Elonce y destacó la variedad de escuelas representadas sobre el ring. “Pelean de distintos gimnasios como Motobox, de Juan Espíndola, del Team Pistrilli, Exequiel Luciani y Wenceslao no podía faltar. También hay de Santa Fe”, expresó.
La organizadora remarcó la importancia de generar espacios para que los deportistas puedan sumar experiencia y competencia. “Son doce peleas, vamos por la segunda. Estamos contento porque hay que apoyar al boxeo amateur”, sostuvo durante las primeras contiendas de la noche.
Las hermanas Beber, entre las protagonistas
Dentro de la programación preparada para la sexta edición de la velada también estaba prevista la participación de las hermanas Beber, quienes subirían al cuadrilátero durante el transcurso de la noche.
La jornada permitió que boxeadores de diferentes escuelas compartieran competencia y continuaran sumando rodaje. La presencia de representantes de Santa Fe agregó además un componente interprovincial a la propuesta organizada en Palma Juniors.
En ese sentido, la realización de 12 combates dio forma a una extensa programación destinada principalmente al desarrollo del boxeo amateur. Desde la organización destacaron precisamente la necesidad de sostener este tipo de encuentros para brindar continuidad a quienes se encuentran dando sus primeros pasos en la disciplina.
Nicolás Pagliaruzza prepara su debut profesional
Durante la entrevista con Elonce, Mónica Pagliaruzza también se refirió al presente de su hijo, Nicolás Pagliaruzza, quien actualmente combina su preparación deportiva con el trabajo como entrenador de jóvenes boxeadores.
“Tiene varios chicos que están hoy subiéndose al ring, con muchas ganas. Él, con su experiencia, transmite todo eso. Está preparándose para el 18 de septiembre para su primera pelea profesional de la mano de ‘Cloroformo’ López”, manifestó.
El debut de Nicolás Pagliaruzza en el campo rentado está previsto para el próximo 18 de septiembre en el club Sionista, en otra velada que reunirá al ambiente del boxeo de Paraná. Hasta entonces, continuará con su preparación y acompañando a los jóvenes que entrena.
Anticiparon otra velada para noviembre
El encuentro de este viernes representó la sexta edición de una propuesta que busca sostener un calendario de competencias para los pugilistas amateurs y generar oportunidades para representantes de diferentes gimnasios.
Mientras avanzaban los 12 combates programados, familiares, entrenadores y seguidores de la disciplina acompañaron a los protagonistas que subieron al ring del club Palma Juniors.
Finalmente, la familia Pagliaruzza confirmó a Elonce que el calendario tendrá continuidad antes de finalizar el año. En noviembre está prevista una nueva velada de boxeo, con la intención de volver a reunir a exponentes de distintas escuelas sobre el cuadrilátero.