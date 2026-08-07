A los 82 años se recibió de Técnica en Turismo tras estudiar durante 25 años

Marta Carrizo, enfermera jubilada, obtuvo su título de Técnica Superior en Turismo a los 82 años. Había comenzado la carrera en 1998 y atravesó cambios de planes de estudio y dificultades tecnológicas. “Hoy me pude dar el gusto de decir: ‘La terminé’”, celebró.
Marta Carrizo se recibió de Técnica Superior en Turismo a los 82 años, luego de transitar un camino académico que se extendió durante un cuarto de siglo. La enfermera jubilada, residente en Catamarca, había comenzado sus estudios en 1998 y logró cumplir su objetivo pese a diferentes circunstancias familiares y personales que demoraron la carrera.
La flamante graduada cursó en el Instituto de Estudios Superiores “Profesor Juan Manuel Chavarría”. Lejos de abandonar su objetivo por el paso del tiempo, mantuvo la continuidad de sus estudios y avanzó a un promedio de dos materias por año.
“Costó mucho. Demoré 25 años por motivos familiares y otros imprevistos de la vida. Y hoy me pude dar el gusto de decir: ‘La terminé’”, expresó Carrizo al recordar el momento en que consiguió completar su formación.
Una carrera atravesada por numerosos cambios
Los 25 años que le demandó completar la carrera también implicaron atravesar profundas transformaciones dentro del sistema educativo. Durante ese período, Marta debió adaptarse a tres modificaciones completas del plan de estudios para poder continuar avanzando hacia su título.
A las exigencias académicas se sumó otro desafío: durante años debió trasladarse en transporte público desde Valle Viejo para concurrir a las clases nocturnas. Pese a las dificultades y al tiempo que demandaban los viajes, sostuvo su asistencia y continuó rindiendo materias.
El avance de la tecnología también modificó las formas de estudiar y presentar los trabajos. Las herramientas digitales representaron una dificultad para la estudiante, pero encontró alternativas para cumplir con las exigencias académicas.
Carpetas y afiches para superar las barreras tecnológicas
Frente a las complicaciones que suponían las nuevas tecnologías, Marta recurrió a métodos tradicionales. Para realizar sus exposiciones preparaba carpetas y afiches de manera artesanal, recursos que le permitieron desarrollar sus trabajos y continuar avanzando en la carrera.
El esfuerzo tuvo uno de sus momentos más importantes en 2023, cuando presentó y defendió su trabajo final. No solamente consiguió aprobarlo, sino que obtuvo la máxima calificación, coronando así décadas de estudio.
Desde aquel comienzo en 1998 hasta la presentación final habían transcurrido 25 años. Durante ese período combinó sus responsabilidades familiares y personales con una meta que decidió mantener vigente pese a los obstáculos que aparecieron en el camino, publicó TN.
Le llevaron el diploma hasta su casa
La historia tuvo finalmente otro momento especial cuando las autoridades del instituto decidieron trasladarse hasta el domicilio de Marta para entregarle personalmente el diploma físico que certificó su condición de Técnica Superior en Turismo.
La iniciativa fue adoptada teniendo en cuenta su edad y especialmente la extensa trayectoria que había desarrollado dentro de la institución. La entrega permitió cerrar formalmente un recorrido educativo iniciado más de dos décadas atrás.
A los 82 años, la enfermera jubilada consiguió así el título por el que trabajó durante buena parte de su vida adulta. Con perseverancia, dos materias por año y atravesando tres planes de estudio diferentes, Marta Carrizo pudo finalmente pronunciar la frase que había esperado durante 25 años: “La terminé”.