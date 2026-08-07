Indec: Repuntaron la industria y la construcción en junio, pero mostraron caídas frente a mayo

La producción industrial manufacturera creció 2% interanual y la construcción avanzó 4% durante junio. Sin embargo, ambos sectores retrocedieron en la comparación mensual y la industria acumula una baja de 2,2% en el primer semestre.
Medición del Indec. La industria y la construcción en junio registraron crecimientos interanuales y volvieron a mostrar indicadores positivos, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). No obstante, ambos sectores presentaron retrocesos respecto de mayo.
El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó 2% respecto del mismo mes de 2025. De esta manera, la actividad interrumpió dos meses consecutivos de variaciones interanuales negativas.
El panorama cambia al considerar el primer semestre: entre enero y junio, la producción industrial acumuló una caída de 2,2% respecto de igual período del año pasado. Además, en la comparación mensual desestacionalizada, junio registró una baja de 0,9%.
Qué sectores industriales crecieron en junio
De las 16 divisiones relevadas por el Indec, nueve mostraron incrementos interanuales. Las mayores subas correspondieron a industrias metálicas básicas, con 11,8%; sustancias y productos químicos, con 11%; y madera, papel, edición e impresión, con 8,4%.
También crecieron otro equipo de transporte (7,2%), alimentos y bebidas (6,2%), productos de metal (3,6%), refinación del petróleo (3,4%), muebles y otras industrias manufactureras (3,4%) y productos de tabaco (0,4%).
Entre las principales caídas aparecieron otros equipos, aparatos e instrumentos (-25,3%), maquinaria y equipo (-16,8%), productos textiles (-15,9%) y prendas de vestir, cuero y calzado (-8,4%). También retrocedieron minerales no metálicos (-7,2%), vehículos y autopartes (-3,5%) y caucho y plástico (-2,9%).
La construcción creció 4% interanual
Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) aumentó 4% interanual en junio. El sector presenta así un mejor desempeño acumulado que la industria: durante los primeros seis meses de 2026 registró un crecimiento de 2,8%.
Sin embargo, respecto de mayo, la construcción cayó 4,1%, el mayor retroceso mensual registrado en lo que va del año. Entre los insumos con mayores incrementos interanuales se destacaron artículos sanitarios de cerámica (10,7%), placas de yeso (10,5%), ladrillos huecos (7,1%) y cales (5,7%).
Las expectativas empresariales, en tanto, muestran cautela para el período julio-septiembre. El 71,1% de las empresas dedicadas principalmente a obras privadas no espera cambios en la actividad, mientras que 16,8% anticipa una disminución y 12,1% proyecta una mejora. Entre las firmas vinculadas a obras públicas, 53,8% no prevé cambios, 29,2% espera una caída y 18% anticipa un incremento.