Thiago Medina fue imputado por abuso sexual tras la denuncia de su prima

La imputación de Thiago Medina por abuso sexual se formalizó tras la denuncia presentada por su prima, Lara Ledesma, quien aseguró que el presunto episodio ocurrió cuando ella tenía 12 años. El ex participante de Gran Hermano quedó acusado del delito de “abuso sexual con acceso carnal”.

La causa tomó impulso durante los últimos días después de que trascendieran públicamente los testimonios de la joven. La denunciante cuenta con el patrocinio del abogado Rodolfo Baqué, quien la representará durante el proceso judicial.

Según trascendió, la investigación continuará con pericias psicológicas a las partes. Esta instancia adquiere especial relevancia debido a que el episodio denunciado habría sucedido hace aproximadamente siete años y Ledesma actualmente tiene 19.

El relato de la joven que denunció a Thiago Medina

Debido al tiempo transcurrido, la investigación se concentrará en el relato de la denunciante, los testimonios de integrantes del círculo familiar y los resultados de las evaluaciones psicológicas. El paso de los años imposibilitaría obtener evidencia mediante pericias físicas directas vinculadas al presunto episodio.

Al relatar lo que presuntamente ocurrió, Ledesma manifestó: “Thiago se quedaba a dormir en mi casa porque es mi primo”. Según sostuvo, mientras Medina estaba en la vivienda junto a su hermano, se dirigió hacia la habitación donde ella miraba televisión. “Vino a acostarse conmigo. Ahí empezó todo”, expresó.

La joven también afirmó que posteriormente el ex Gran Hermano se presentó en su domicilio junto a su padre y sostuvo que ella pretendía mantener una relación con él. Frente a esa versión, Ledesma respondió: “¿Cómo voy a querer estar yo con mi primo?”.

Thiago Medina negó la acusación

Antes de conocerse la imputación formal, Medina había utilizado sus redes sociales para negar “de manera categórica” los hechos denunciados y manifestó que quedaba a disposición de la Justicia para que “la verdad salga a la luz”.

El influencer también sostuvo públicamente que las acusaciones buscaban perjudicar su imagen. “Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así”, había expresado al referirse a la denuncia.

Con la imputación formal, la investigación judicial continuará con la producción de las medidas de prueba correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y establecer eventuales responsabilidades.