León XIV en Argentina: lanzaron un concurso para elegir la canción oficial de su visita

El Episcopado lanzó un concurso nacional para seleccionar la canción oficial que acompañará a León XIV en Argentina durante su próxima visita apostólica. La convocatoria permitirá que los interesados presenten sus propias composiciones para formar parte de uno de los acontecimientos religiosos más esperados del año.

La iniciativa fue anunciada este viernes por la Comisión Nacional y el Equipo Coordinador Nacional de la Visita del Papa León XIV a la Argentina. Las bases, condiciones y el formulario de inscripción fueron publicados a través de la Conferencia Episcopal Argentina.

Entre los datos requeridos para participar se encuentran el título de la composición, los nombres de los autores de la música y de la letra y la cantidad de integrantes del grupo, además de otros requisitos contemplados en las bases del certamen. La canción seleccionada acompañará las actividades previstas durante el paso del Pontífice por el país.

La canción que acompañará la visita del Papa

El concurso se incorporó así a los preparativos para el viaje apostólico que León XIV realizará por Sudamérica. La gira prevista comprenderá Uruguay, Argentina y Perú y se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre, indicó Mendoza Online.

De acuerdo con el cronograma difundido hasta el momento, el Pontífice permanecerá en territorio argentino entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque algunos puntos del itinerario todavía están sujetos a confirmación oficial.

El domingo 8 de noviembre, según la agenda tentativa, León XIV sería recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Posteriormente participaría de actividades en el Palacio San Martín, donde está previsto un encuentro con gobernadores y representantes de diferentes credos.

Las actividades previstas en Buenos Aires

Durante esa primera jornada, el Papa también visitaría la Catedral Metropolitana, donde mantendría un encuentro con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por monseñor Marcelo Daniel Colombo.

Mientras permanezca en la Ciudad de Buenos Aires, León XIV se alojaría en la Nunciatura Apostólica, situada en el Palacio Fernández Anchorena, en el barrio porteño de Recoleta.

Para el lunes 9 de noviembre está prevista una misa al aire libre en inmediaciones del Monumento a los Españoles. La agenda tentativa también contempla actividades en el Teatro Colón, la Universidad Católica Argentina (UCA), el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto.

Córdoba y Luján, en el tramo final

El martes 10, León XIV viajaría hacia Córdoba para continuar con su agenda pastoral. Las actividades que desarrollará en esa provincia todavía no fueron detalladas de manera oficial.

El miércoles 11 llegará el momento de la despedida. Según el cronograma difundido, el Pontífice encabezará a las 11 una misa en la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de Argentina.

La celebración marcará el cierre de su primera visita al país como líder de la Iglesia Católica. Mientras avanza la organización de las actividades, el concurso para elegir la canción oficial sumará una propuesta artística y religiosa destinada a acompañar las distintas etapas del recorrido papal.