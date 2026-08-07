Enner Valencia habló como jugador de Boca: “Voy a dar todo de mí para ganar campeonatos”

Antes de viajar hacia Buenos Aires, Enner Valencia expresó su ilusión por incorporarse a Boca y explicó por qué eligió al Xeneize. “Elegí Boca porque es Boca”, afirmó el goleador histórico de Ecuador.
Enner Valencia habló por primera vez como jugador de Boca antes de abordar el avión que lo trasladaría desde Ecuador hacia Buenos Aires y dejó un contundente mensaje para los hinchas. El delantero aseguró que buscará ponerse rápidamente a disposición del cuerpo técnico y manifestó su deseo de conquistar títulos con la camiseta azul y oro.
“Gracias a Dios se ha dado una linda oportunidad. Me ilusiona mucho y espero hacer las cosas bien. Quiero decirle a los hinchas que voy a dar todo de mí para poder lograr campeonatos”, expresó Valencia antes de emprender el viaje rumbo a Argentina.
El experimentado atacante también reveló que ya había mantenido conversaciones con el entrenador Rodolfo Arruabarrena y con el presidente Juan Román Riquelme. Sobre las palabras recibidas desde Boca, reconoció: “Me deja una responsabilidad muy grande, espero poder estar a la altura”.
🇪🇨ENNER VALENCIA antes de partir a la Argentina a sumarse a #Boca:
"Al hincha de #Boca le digo que voy a dar todo de mí, todo lo que tengo para poder esos campeonatos.
Estamos por cerrar el contrato, se verá la duración después.
Viendo desde afuera te das cuenta todo lo que…— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 7, 2026
“Elegí Boca porque es Boca”
Valencia llegará al Xeneize en condición de libre después de su paso por Pachuca de México. Además, viene de disputar el Mundial 2026 con la selección de Ecuador, competencia en la que fue titular en los cuatro partidos que jugó la Tricolor, aunque no logró convertir goles.
El delantero también se refirió a la posibilidad que había tenido de regresar a Emelec, institución en la que comenzó su carrera profesional y con la que mantiene un fuerte vínculo afectivo. Sin embargo, explicó que junto a su familia había decidido continuar su trayectoria fuera de Ecuador.
“Desde el principio les dije a los dirigentes que con mi familia teníamos como objetivo seguir en el extranjero y me dolió mucho tener que decirles que no. Elegí Boca porque es Boca, no hay mucho más que acotar”, afirmó el atacante.
Cuándo podría debutar Enner Valencia
Otro de los interrogantes pasa por cuándo estará en condiciones de realizar su presentación oficial. Valencia evitó establecer una fecha concreta, pero dejó en claro su intención de integrarse rápidamente al plantel y estar disponible “lo antes posible”.
Una vez en Buenos Aires, el delantero deberá avanzar con los pasos habituales antes de incorporarse definitivamente al equipo. Además, señaló que todavía resta definir la duración de su contrato, una cuestión que quedará determinada tras su llegada.
Tampoco mostró preferencias respecto del número que utilizará en su nueva camiseta. Valencia estuvo históricamente identificado con el dorsal 13, aunque ese número pertenece actualmente a Javier García. Ante esa situación, afirmó que no tiene inconvenientes en utilizar otra camiseta.