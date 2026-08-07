Corrientes: Multaron con $80.000 a un club de fútbol por no asistir a una misa

Un club de fútbol fue multado con $80.000 por no asistir a una misa organizada por la Liga Santotomeña de Fútbol, en Corrientes. La sanción recayó sobre el Club Atlético Barcelona, que no envió representantes al oficio religioso dispuesto en el marco de las actividades por el 103º aniversario de la entidad que organiza el campeonato.

La ceremonia se realizó el 19 de julio en la Catedral Inmaculada Concepción de Santo Tomé. Según quedó establecido en el acta Nº60, fechada el 30 de junio de 2026, cada uno de los clubes debía concurrir con una delegación integrada por al menos tres personas, publicó CorrientesHoy.

La disposición también establecía consecuencias para las instituciones que no participaran. Además de la sanción económica, se contemplaba la posibilidad de excluir de la programación del torneo a aquellos clubes que incumplieran con la asistencia.

El motivo por el que el club no asistió

El presidente del Club Atlético Barcelona, Andrés Meza, explicó que la institución no pudo enviar representantes debido a que durante la misma jornada debía disputar un encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato organizado por la Liga Santotomeña.

Además, el dirigente sostuvo que la comunicación sobre la sanción llegó apenas 24 horas antes del siguiente compromiso deportivo del equipo. Según planteó, ese plazo no permitió que la institución pudiera avanzar con una apelación antes de volver a competir.

Frente a la posibilidad de quedar excluido de la programación, el club finalmente abonó los $80.000 establecidos por la Liga y continuó participando del certamen local.

Cuestionamientos por la sanción

La decisión generó repercusiones entre dirigentes deportivos y especialistas del ámbito jurídico de la localidad. Los cuestionamientos estuvieron centrados principalmente en la obligatoriedad de concurrir a una ceremonia religiosa y en el sustento de una sanción deportiva derivada de esa ausencia.

Entre las objeciones planteadas apareció el posible alcance del derecho constitucional a la libertad de culto. Se trata, en este caso, de cuestionamientos realizados sobre la decisión de la Liga y no de una resolución judicial que haya determinado la invalidez de la medida.

La situación abrió así una discusión dentro del fútbol santotomeño sobre los límites de las obligaciones que pueden establecerse para los clubes participantes de una competencia y las sanciones previstas ante su incumplimiento.

Una misa por los 103 años de la Liga

El oficio religioso había sido acordado entre el Consejo Directivo de la Liga Santotomeña de Fútbol, encabezado por Maximiliano Silva, y la Catedral Inmaculada Concepción. La ceremonia formó parte de las actividades programadas por el aniversario de la institución.

La Liga cumplirá 103 años el próximo 27 de agosto y la misa había sido incorporada previamente al cronograma conmemorativo. La obligación de enviar al menos tres representantes por cada club había quedado asentada por escrito semanas antes de la ceremonia.

Sin embargo, la sanción aplicada al Barcelona instaló el debate más allá de lo estrictamente deportivo. El pago realizado por el club evitó que quedara fuera de la programación, mientras los cuestionamientos se concentraron en si la ausencia a una actividad religiosa podía derivar en una multa y afectar la participación de una institución en el campeonato.