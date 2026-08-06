No pagaba la cuota alimentaria y la Justicia ordenó incluirla en la factura de luz

Un fallo judicial dispuso que un hombre que incumplía reiteradamente con el pago de la cuota alimentaria deberá abonarla a través de la factura de electricidad. La particular medida fue adoptada por el Juzgado Unipersonal de Familia Nº11 de Rosario después de que otras sanciones no consiguieran que el progenitor regularizara la deuda.

La resolución estableció que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) deberá incorporar mensualmente el importe correspondiente a los alimentos en la factura del domicilio del demandado. Una vez abonada la boleta, la distribuidora tendrá que retener ese dinero y depositarlo directamente en una cuenta judicial vinculada al expediente.

La Justicia llegó a esta instancia después de comprobar que el hombre continuaba incumpliendo pese a las diferentes medidas adoptadas durante el proceso.

Las sanciones anteriores no lograron que pagara

Antes de recurrir al cobro mediante la factura eléctrica, el tribunal había dispuesto embargos sobre bienes y cuentas bancarias, además de la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

También se había ordenado la suspensión de su licencia de conducir, pero ninguna de esas herramientas consiguió que comenzara a cumplir regularmente con la obligación.

Frente a la persistencia de la deuda, la magistrada decidió recurrir a un mecanismo diferente: convertir a la distribuidora eléctrica en agente de retención de la cuota alimentaria.

Cómo funcionará el cobro mediante la factura de luz

Según lo dispuesto, la EPE deberá sumar todos los meses el monto correspondiente a la cuota alimentaria a la factura de electricidad del domicilio del demandado.

Cuando el usuario pague la boleta, la empresa deberá separar el importe correspondiente a los alimentos y transferirlo a la cuenta judicial. De esa manera, el dinero no quedará en poder del progenitor obligado, sino que será canalizado mediante la distribuidora.

En caso de que la factura eléctrica tampoco sea abonada, se aplicarán los procedimientos habituales establecidos para los usuarios morosos del servicio, incluido eventualmente el corte del suministro.

La falta de pago como violencia económica

Entre sus fundamentos, la magistrada remarcó que el derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes tiene jerarquía constitucional y requiere respuestas efectivas por parte del Estado cuando existe un incumplimiento sistemático.

Asimismo, consideró que la falta reiterada de pago puede constituir una forma de violencia económica y patrimonial, debido a que priva a los hijos de recursos necesarios para su desarrollo y traslada la responsabilidad económica y las tareas de cuidado al otro progenitor.

La decisión se fundamentó además en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que habilita a los jueces a adoptar medidas razonables destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias ante incumplimientos reiterados.

Una medida con antecedentes

El mecanismo implementado en Rosario no fue el primero de estas características. En los últimos años se registraron decisiones similares en juzgados de Chaco, Corrientes, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esos casos, los tribunales también recurrieron a las facturas de servicios públicos para intentar garantizar el pago de alimentos cuando las medidas tradicionales no habían dado resultado.

La modalidad, sin embargo, generó discusiones regulatorias. En antecedentes relacionados con Edenor, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) cuestionó que las facturas eléctricas incorporaran conceptos que no estuvieran directamente vinculados con la prestación del servicio. Pese a ese debate, distintos tribunales recurrieron a este mecanismo al considerar prioritario garantizar el derecho alimentario de niños y adolescentes, publicó BAENegocios.