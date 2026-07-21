Una enfermera fue cesanteada tras denuncias por agresiones verbales y físicas de pacientes

El Gobierno de Entre Ríos resolvió cesantear a una enfermera del Hospital Santa Rosa de Villaguay después de concluir un sumario administrativo. La investigación había comenzado en 2023 por presuntas conductas inapropiadas hacia pacientes internados.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto Nº 1771/2026, publicado en el Boletín Oficial provincial. La norma aprobó las actuaciones iniciadas durante la gestión anterior e impuso la sanción de cesantía a la agente, identificada en esta nota como Sandra D.

Según la resolución, las acciones investigadas quedaron comprendidas en faltas previstas por la legislación que regula el empleo público y la Carrera de Enfermería. También se consideraron normas vinculadas con los derechos de los pacientes y la protección de personas con padecimientos de salud mental.

Las acusaciones que originaron el sumario

La investigación comenzó en noviembre de 2023, cuando la dirección del establecimiento informó sobre una serie de señalamientos realizados por trabajadores. Las presentaciones estaban vinculadas con el trato que la enfermera habría dispensado a personas alojadas en el nosocomio.

El decreto que ordenó el sumario sostuvo que la agente se habría dirigido en reiteradas oportunidades a un paciente mediante agresiones verbales. También se la acusó de incentivar episodios de violencia entre usuarios y ofrecer promesas para evitar que fueran comunicados.

El expediente incorporó otros hechos que debían ser examinados durante el procedimiento. Entre ellos, se mencionaron presuntos golpes con una toalla mojada, castigos físicos y cachetadas a personas que se encontraban bajo atención dentro de la institución, según informó el Diario de Villaguay.

La conclusión del proceso administrativo

El sumario se extendió durante más de dos años y permitió reunir testimonios, documentación y otros elementos relacionados con las denuncias. Una vez completado ese trámite, el Poder Ejecutivo provincial dio por acreditadas las transgresiones analizadas.

La resolución vinculó las conductas con la Ley Nacional de Derechos del Paciente, la Ley de Salud Mental y la normativa provincial correspondiente. Además, mencionó disposiciones constitucionales y tratados destinados a prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El decreto dio por finalizado el procedimiento e impuso a Sandra D. la sanción máxima contemplada para este tipo de faltas dentro del régimen de empleo público. De esta manera, la enfermera quedó cesanteada del cargo que ocupaba en el Hospital Santa Rosa de Villaguay.