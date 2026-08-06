Tras la tormenta en Paraná, llegó el aire frío: cómo seguirá el tiempo y qué se espera el fin de semana

Tormenta en Paraná: llega el frío y anticipan mínimas de 4°C

Tras la tormenta en Paraná, que golpeó con intensidad alrededor de las 10.40 de este jueves, el ingreso del viento sur provocó un descenso de la temperatura y abrió paso a un período de condiciones más estables, aunque considerablemente más frías. Pasado el mediodía, el termómetro marcaba 14,8°C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) consultados por Elonce.

El núcleo principal del frente de tormentas ya había atravesado la capital entrerriana y, de acuerdo con el meteorólogo Sergio Jalfin, no se observaban detrás nuevos sistemas de similar intensidad. Durante algunas horas todavía podían registrarse lluvias moderadas e intermitentes.

Tormenta en Paraná: llega el frío y anticipan mínimas de 4°C (foto Elonce)

“Después va a bajar la temperatura. Por detrás de este frente de tormenta ya no hay casi otras tormentas. Hay algunas lluvias moderadas dispersas”, explicó Jalfin a Elonce al analizar la evolución de las condiciones meteorológicas.

Viento sur y un marcado descenso de temperatura

El cambio más significativo después de las tormentas estaría relacionado con el ingreso de viento proveniente del sector sur. La rotación favorecería el avance de una masa de aire frío sobre Paraná y buena parte de Entre Ríos.

Durante la tarde, las lluvias tenderían a perder intensidad y la posibilidad de nuevas tormentas fuertes disminuiría considerablemente. Para la noche, sin embargo, el SMN mantenía la probabilidad de lluvias aisladas y anticipaba ráfagas de viento sur que podrían ubicarse entre los 60 y 69 kilómetros por hora.

Jalfin explicó que el ingreso del denominado pampero sería responsable del descenso térmico. “Va a ingresar de vuelta aire frío muy significativo, con mínimas de 2 o 3 grados para el fin de semana”, anticipó.

Lllega el frío y anticipan mínimas de 4°C en Paraná (archivo Elonce)

Cómo estará el tiempo este viernes

La mejora más marcada comenzaría a percibirse durante el viernes 7 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una temperatura mínima de apenas 4°C y una máxima de 16°C.

Durante la madrugada todavía permanecería mayormente nublado y podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Con el correr de las horas, las condiciones comenzarían a estabilizarse.

Para la mañana se anticipó cielo parcialmente despejado, mientras que durante la tarde aumentaría la presencia del sol y ya no se esperaban precipitaciones. De esta manera, el viernes marcaría el comienzo de una etapa más estable después del fuerte episodio meteorológico del jueves.

Qué se espera para el fin de semana

El sábado 8 continuaría el buen tiempo, aunque las bajas temperaturas seguirían siendo protagonistas. El pronóstico anticipó una mínima de 7°C y una máxima cercana a los 16°C.

El cielo se mantendría entre algo y parcialmente nublado, con presencia del sol durante buena parte de la jornada. Tampoco estaban previstas precipitaciones.

Para el domingo 9 se proyectaban condiciones similares. La temperatura mínima descendería nuevamente hasta los 4°C y la máxima alcanzaría los 16°C. El cielo estaría mayormente despejado y tampoco habría probabilidades significativas de lluvias.

Tormenta en Paraná: llega el frío y anticipan mínimas de 4°C (foto Elonce)

El frío seguirá durante la próxima semana

El ingreso de aire frío no quedaría limitado al fin de semana. Las temperaturas bajas continuarían durante los primeros días de la próxima semana, principalmente durante las mañanas.

Para el lunes se anticipaban registros de entre 4°C y 14°C, mientras que el martes las temperaturas oscilarían entre los 4°C y los 12°C.

El miércoles 12 podría presentarse todavía más frío durante la jornada, ya que el pronóstico disponible proyectaba una mínima de 6°C y una máxima de apenas 8°C, con cielo parcialmente nublado.

La misma esquina de Paraná a las 10.40 con tormenta y a las 13.40, con cielo despejado (foto Elonce)

De la tormenta con granizo a varios días sin lluvias

El brusco descenso térmico se produjo después de una mañana marcada por condiciones meteorológicas severas. El frente de tormentas atravesó Paraná con lluvia torrencial, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo en distintos sectores.

Jalfin había explicado a Elonce durante el desarrollo del fenómeno que el episodio de mayor intensidad sería breve y que, una vez atravesado el frente principal, comenzarían a ingresar condiciones diferentes desde el sur.

El pronóstico confirmó esa tendencia: después de las lluvias residuales previstas para este jueves, no se esperaban nuevas precipitaciones desde el viernes y, al menos, hasta mediados de la próxima semana.

Tormenta en Paraná: llega el frío y anticipan mínimas de 4°C (foto Elonce)

De esta manera, Paraná pasaría rápidamente de la fuerte inestabilidad registrada durante la mañana del jueves a un escenario típicamente invernal, caracterizado por mañanas muy frías, tardes frescas y una mayor presencia del sol.