Se desató una fuerte tormenta con granizo en Paraná: cuánto durará y cuándo mejorará

Una fuerte tormenta con granizo en Paraná se desató durante la mañana de este jueves, tal como había anticipado minutos antes el meteorólogo Sergio Jalfin en diálogo con Elonce. El especialista confirmó que el núcleo más intenso del sistema se encontraba sobre la capital entrerriana y estimó que el período de mayor severidad tendría una duración de entre 20 y 30 minutos.

La llegada del frente pudo seguirse prácticamente en tiempo real. Unos 40 minutos antes del inicio de las precipitaciones más intensas, Jalfin había anticipado que la tormenta alcanzaría la ciudad entre las 10:30 y las 10:45, con posibilidad de fuertes ráfagas, abundante actividad eléctrica y caída de granizo.

“Ahora tienen la tormenta exactamente en la vertical. El pico está ocurriendo ahora y van a ser unos 20 a 30 minutos de diluvio, intensas ráfagas de viento y granizo en algunos sectores”, confirmó Jalfin cuando el fenómeno comenzó a sentirse con fuerza.

Granizo y fuerte actividad eléctrica

Durante el avance de la tormenta se registró una marcada disminución de la visibilidad, acompañada por intensas precipitaciones y numerosas descargas eléctricas. Las cámaras de Elonce permitieron observar además la caída de granizo de pequeño tamaño en algunos sectores.

El cielo se hizo de noche en Paraná (foto Elonce)

Jalfin explicó que las imágenes de radar ya mostraban condiciones compatibles con la presencia de granizo sobre Paraná. Poco después, comenzaron a conocerse los primeros reportes que confirmaban el fenómeno.

“La imagen de radar me está dando que está granizando en Paraná y en muchos lugares de la región”, explicó.

Avanzan tormentas fuertes sobre Entre Ríos (captura de pantalla del sitio Rain-alarm)

Posteriormente, ante las imágenes en vivo, confirmó que se observaban piedras de tamaño pequeño y algunas de mayores dimensiones.

Hasta 30 milímetros en media hora

Otro de los aspectos destacados del fenómeno fue la cantidad de agua que podía precipitarse en un período muy reducido. Según Jalfin, el núcleo más intenso tenía capacidad para descargar un importante volumen de lluvia en aproximadamente media hora.

“En estos 30 minutos de diluvio pueden caer entre 20 y 30 milímetros todos juntos porque es una tormenta fuerte, rápida y de muy corta duración”, detalló el meteorólogo a Elonce.

Sin embargo, aclaró que el acumulado total de todo el evento no debería superar ampliamente esos valores. De acuerdo con su análisis, entre las precipitaciones intensas y las lluvias posteriores, el registro podría ubicarse alrededor de los 40 milímetros.

Llueve en Paraná (foto Elonce)

Cuándo comenzará a mejorar

Una vez atravesado el núcleo principal, las condiciones comenzarían a mejorar progresivamente. El meteorólogo explicó que detrás de la línea de tormentas no se observaban nuevos sistemas de similar intensidad.

“Después de esta media hora de tormenta intensa afloja. Quédense tranquilos porque esto pasa rápido, pero es intenso”, sostuvo.

Hasta aproximadamente las 14 podrían continuar algunas lluvias moderadas e intermitentes. Posteriormente, el tiempo comenzaría a mejorar de manera definitiva y disminuiría considerablemente la probabilidad de nuevas tormentas fuertes sobre Paraná.

Se desató una fuerte tormenta con granizo en Paraná: cuánto durará y cuándo mejorará

Llegará aire frío y bajará la temperatura

El paso del sistema también marcará un cambio de las condiciones térmicas. Detrás de las tormentas ingresará viento del sector sur y una masa de aire considerablemente más fría.

“Después va a bajar la temperatura. Por detrás de este frente de tormenta ya no hay casi otras tormentas. Hay algunas lluvias moderadas dispersas”, explicó Jalfin.

El meteorólogo señaló que durante la tarde soplaría viento sur, asociado al ingreso del denominado pampero. Ese cambio provocará un marcado descenso térmico que se extenderá durante los próximos días.

Anticipan mínimas de 2 y 3 grados

Luego del episodio de inestabilidad, el invierno volverá a hacerse sentir con fuerza en la región. Jalfin anticipó que el ingreso de aire frío podría generar temperaturas mínimas muy bajas durante el fin de semana. “Va a ingresar de vuelta aire frío muy significativo, con mínimas de 2 o 3 grados para el fin de semana”, adelantó.

De esta manera, tras el paso de la fuerte tormenta con granizo, Paraná atravesará una transición hacia condiciones más estables pero considerablemente más frías. El episodio más severo se concentró durante la mañana, cuando lluvia torrencial, ráfagas, rayos y granizo afectaron distintos sectores de la capital entrerriana y localidades de la región.