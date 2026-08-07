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Policiales Allanamientos en Concordia y localidades cercanas

Investigación por estafa en La Paz: secuestraron cinco armas, dos vehículos y hubo un detenido

Una investigación por estafa en La Paz derivó en allanamientos en Concordia y zonas aledañas. La Policía secuestró cinco armas de fuego, municiones y dos vehículos. Un hombre de 40 años fue detenido por tenencia ilegal de arma.

7 de Agosto de 2026
Estafa: secuestraron cinco armas y dos vehículos.
Estafa: secuestraron cinco armas y dos vehículos. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Una investigación por estafa en La Paz derivó en allanamientos en Concordia y zonas aledañas. La Policía secuestró cinco armas de fuego, municiones y dos vehículos. Un hombre de 40 años fue detenido por tenencia ilegal de arma.

Una investigación por estafa en La Paz derivó en una serie de allanamientos realizados en Concordia y localidades cercanas, donde la Policía secuestró cinco armas de fuego, abundante cartuchería y dos vehículos vinculados con la causa. Además, un hombre de 40 años quedó detenido.

Los procedimientos fueron concretados por personal de las divisiones Investigaciones e Inteligencia Criminal de las Jefaturas Departamentales La Paz, Concordia y Villaguay, en cumplimiento de órdenes emitidas por la Justicia.

 

Durante los operativos fueron incautados revólveres y pistolas de distintos calibres, además de cargadores, municiones y otros elementos considerados de interés para avanzar con la investigación.

 

La causa se inició por un intercambio de vehículos

 

Entre los elementos secuestrados también se encontraron un automóvil Peugeot 408 y una camioneta Ford Kuga, ambos relacionados con las operaciones investigadas, indicaron fuentes policiales.

En uno de los allanamientos, los efectivos detuvieron a un hombre de 40 años por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. El sospechoso quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la autoridad judicial competente.

 

La investigación se inició a partir de una denuncia por una presunta estafa relacionada con un intercambio que involucraba vehículos, dinero en efectivo y documentación comercial. Posteriormente, se habrían detectado irregularidades en la situación registral de uno de los rodados involucrados. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia de La Paz.

Temas:

estafa Investigación La Paz
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