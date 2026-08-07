Investigación por estafa en La Paz: secuestraron cinco armas, dos vehículos y hubo un detenido

Una investigación por estafa en La Paz derivó en una serie de allanamientos realizados en Concordia y localidades cercanas, donde la Policía secuestró cinco armas de fuego, abundante cartuchería y dos vehículos vinculados con la causa. Además, un hombre de 40 años quedó detenido.

Los procedimientos fueron concretados por personal de las divisiones Investigaciones e Inteligencia Criminal de las Jefaturas Departamentales La Paz, Concordia y Villaguay, en cumplimiento de órdenes emitidas por la Justicia.

Durante los operativos fueron incautados revólveres y pistolas de distintos calibres, además de cargadores, municiones y otros elementos considerados de interés para avanzar con la investigación.

La causa se inició por un intercambio de vehículos

Entre los elementos secuestrados también se encontraron un automóvil Peugeot 408 y una camioneta Ford Kuga, ambos relacionados con las operaciones investigadas, indicaron fuentes policiales.

En uno de los allanamientos, los efectivos detuvieron a un hombre de 40 años por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. El sospechoso quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación se inició a partir de una denuncia por una presunta estafa relacionada con un intercambio que involucraba vehículos, dinero en efectivo y documentación comercial. Posteriormente, se habrían detectado irregularidades en la situación registral de uno de los rodados involucrados. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia de La Paz.