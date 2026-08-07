 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Violento robo domiciliario

Asalto a hombre de 83 años: lo despertaron amenazándolo con un machete, lo golpearon y robaron

El asalto a un hombre de 83 años ocurrió mientras descansaba en su vivienda. Dos sujetos ingresaron durante la noche, lo amenazaron con un machete y lo golpearon para exigirle dinero. Los acusados fueron detenidos.

7 de Agosto de 2026
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

El asalto a un hombre de 83 años ocurrió mientras descansaba en su vivienda. Dos sujetos ingresaron durante la noche, lo amenazaron con un machete y lo golpearon para exigirle dinero. Los acusados fueron detenidos.

El asalto a un hombre de 83 años ocurrió el 1º de agosto, cuando dos sujetos ingresaron durante la noche a una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Batalla Don Gonzalo y Los Pinos, en La Paz. La víctima fue sorprendida mientras descansaba, agredida y amenazada con un machete.

Según la denuncia, uno de los intrusos portaba el arma blanca y golpeó al adulto mayor mientras le exigía la entrega de dinero. Como no encontraron efectivo en el domicilio, los atacantes sustrajeron un teléfono celular y escaparon.

Producto de la agresión, el hombre sufrió lesiones consideradas leves. Debió recibir asistencia médica y los profesionales le practicaron puntos de sutura.

 

Identificaron y detuvieron a los sospechosos

 

Tras el robo, efectivos de Comisaría Primera y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal iniciaron distintas diligencias para establecer la identidad de los responsables. Entre otras medidas, analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona y realizaron tareas de campo.

La investigación permitió identificar a dos hombres, de 48 y 33 años, quienes serían familiares entre sí. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento y detención.

El procedimiento se concretó en un domicilio de calles Chacabuco y 9 de Julio. Allí, los investigadores secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el asalto y que presentaban aparentes manchas de sangre. Además, ambos sospechosos fueron aprehendidos.

Por disposición judicial, los dos hombres quedaron bajo prisión preventiva y posteriormente fueron trasladados a la Unidad Penal Nº1 de Paraná, mientras continuó la investigación por el robo calificado.

Temas:

La Paz arma blanca Robo machete
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso