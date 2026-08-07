Asalto a hombre de 83 años: lo despertaron amenazándolo con un machete, lo golpearon y robaron

El asalto a un hombre de 83 años ocurrió el 1º de agosto, cuando dos sujetos ingresaron durante la noche a una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Batalla Don Gonzalo y Los Pinos, en La Paz. La víctima fue sorprendida mientras descansaba, agredida y amenazada con un machete.

Según la denuncia, uno de los intrusos portaba el arma blanca y golpeó al adulto mayor mientras le exigía la entrega de dinero. Como no encontraron efectivo en el domicilio, los atacantes sustrajeron un teléfono celular y escaparon.

Producto de la agresión, el hombre sufrió lesiones consideradas leves. Debió recibir asistencia médica y los profesionales le practicaron puntos de sutura.

Identificaron y detuvieron a los sospechosos

Tras el robo, efectivos de Comisaría Primera y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal iniciaron distintas diligencias para establecer la identidad de los responsables. Entre otras medidas, analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona y realizaron tareas de campo.

La investigación permitió identificar a dos hombres, de 48 y 33 años, quienes serían familiares entre sí. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento y detención.

El procedimiento se concretó en un domicilio de calles Chacabuco y 9 de Julio. Allí, los investigadores secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el asalto y que presentaban aparentes manchas de sangre. Además, ambos sospechosos fueron aprehendidos.

Por disposición judicial, los dos hombres quedaron bajo prisión preventiva y posteriormente fueron trasladados a la Unidad Penal Nº1 de Paraná, mientras continuó la investigación por el robo calificado.