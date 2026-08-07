Secuestraron cocaína y más de $650.000 tras allanamientos por narcomenudeo en Nogoyá

REDACCIÓN ELONCE
Dos allanamientos por narcomenudeo en Nogoyá terminaron con un hombre y una mujer detenidos. La Policía secuestró 31 envoltorios con cocaína, más de $650.000, celulares y elementos presuntamente utilizados para fraccionar droga.
Dos allanamientos por narcomenudeo en Nogoyá realizados este viernes dejaron como resultado un hombre y una mujer detenidos, además del secuestro de cocaína fraccionada, $650.600 en efectivo y distintos elementos vinculados a la investigación por presunto microtráfico de estupefacientes.
Los procedimientos comenzaron alrededor de las 15 y se desarrollaron simultáneamente en dos domicilios del barrio Zona Este. Según se informó, los efectivos encontraron 31 envoltorios con clorhidrato de cocaína, preparados y fraccionados para su presunta comercialización, con un peso total cercano a los 20 gramos.
Además, fueron incautados tres teléfonos celulares, un paquete con aproximadamente 35 gramos de bicarbonato de sodio, elementos con restos de cocaína, recortes y una tijera que habría sido utilizada para tareas de corte y fraccionamiento. También secuestraron una motocicleta Mondial Max 110 cc.
Dos detenidos y siete personas identificadas
Como resultado de los operativos, un hombre y una mujer fueron detenidos e incomunicados y quedaron a disposición de la Justicia. Otras siete personas relacionadas con los domicilios allanados fueron identificadas durante las actuaciones.
Participaron efectivos de las divisiones Drogas Peligrosas de Nogoyá y Victoria, junto con grupos especiales de ambas jefaturas departamentales.
Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías de Nogoyá, a cargo del juez Oscar Rossi, con intervención de la Unidad Fiscal. Los procedimientos se realizaron bajo la Ley Provincial Nº10.566 de Narcomenudeo y los elementos secuestrados quedaron incorporados a la investigación.