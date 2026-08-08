PAMI se incorporó a la red nacional para el tratamiento del ACV: Cuál es el objetivo y cómo funcionará

PAMI se incorporó al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV), luego de la firma de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación. La medida apuntó a "fortalecer la red sanitaria, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la coordinación" para atender a personas que sufren un ACV.

El programa nacional fue diseñado para garantizar un "acceso rápido al diagnóstico, tratamiento y posterior rehabilitación" de los pacientes. Para ello, estableció una red de establecimientos sanitarios articulados y acreditados de acuerdo con sus diferentes niveles de complejidad.

Uno de los principales componentes de la iniciativa fue la implementación del Código ACV Nacional, un mecanismo que permite emitir alertas en tiempo real y coordinar la respuesta del sistema sanitario ante una emergencia. El objetivo es reducir las demoras, un factor determinante para el pronóstico de quienes atraviesan un accidente cerebrovascular.

Cómo funcionará la atención para afiliados de PAMI

A partir de su incorporación al PRONAC-ACV, PAMI recibirá las alertas generadas mediante el Código ACV Nacional y tendrá a su cargo la coordinación del traslado de sus afiliados. Además, deberá determinar las derivaciones necesarias de acuerdo con la complejidad de cada caso.

La obra social también tendrá que garantizar la continuidad asistencial dentro de la red sanitaria, desde la atención inicial hasta las instancias posteriores de rehabilitación y seguimiento del paciente.

Para implementar el esquema en las distintas jurisdicciones, PAMI podrá celebrar acuerdos operativos con municipios, autoridades sanitarias provinciales y otros financiadores.

Una red nacional para reducir los tiempos de respuesta

El PRONAC-ACV también incorporó herramientas digitales destinadas al registro y monitoreo de los pacientes. A su vez, estableció protocolos para tratamientos de reperfusión y otras terapias de alta complejidad, además de mecanismos para asegurar la rehabilitación después del episodio agudo.

El Ministerio de Salud de la Nación mantendrá la conducción técnica del programa. Entre sus responsabilidades estarán la definición de los lineamientos operativos y la evaluación y acreditación de los establecimientos que pretendan formar parte de la red nacional.

La cartera sanitaria también supervisará el cumplimiento de los estándares establecidos para procurar una atención oportuna y coordinada. Con la incorporación de PAMI, el esquema sumó a la obra social de jubilados y pensionados a la estrategia nacional destinada a mejorar la respuesta sanitaria frente al ACV.