Salvaron la vida de un paciente con inédita técnica de reconstrucción torácica en hospital entrerriano

Un vecino de Colón fue sometido a una compleja cirugía en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde por primera vez se realizó una estabilización de la pared torácica mediante implantes especiales para reparar múltiples fracturas costales.
Una cirugía inédita permitió reconstruir el tórax de un vecino de Colón que había sufrido un grave traumatismo torácico en un accidente. La intervención se realizó en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y marcó un antecedente para el establecimiento al concretarse, por primera vez, una estabilización de la pared torácica mediante implantes especiales.
El procedimiento fue llevado adelante por un equipo interdisciplinario que logró reparar múltiples fracturas costales utilizando un sistema de fijación especialmente diseñado para este tipo de lesiones complejas.
La operación representó un importante desafío médico y permitió estabilizar un tórax severamente comprometido, condición que ponía en riesgo la vida del paciente.
Una técnica aplicada por primera vez
La intervención consistió en la colocación de clips STRACOS, fabricados por la empresa MedXpert GmbH, un sistema desarrollado para reducir y fijar segmentos costales fracturados, devolviendo estabilidad a la pared torácica.
Según se informó, fue la primera vez que esta técnica se aplicó en el Hospital Justo José de Urquiza, constituyendo un antecedente para futuras intervenciones de alta complejidad en ese centro asistencial.
Del procedimiento participaron el director del hospital, Rafael Vales; el especialista Germán Gallicet, integrante del Centro Médico Traumathos de Concordia; Rodrigo Werning y el equipo quirúrgico del nosocomio.
Una carrera contra el tiempo
El paciente ingresó al hospital durante la tarde del 8 de julio, fuera del horario habitual de funcionamiento administrativo. A pesar de esa circunstancia y de que se aproximaban cuatro jornadas inhábiles, comenzaron inmediatamente las gestiones para conseguir las prótesis necesarias para la cirugía.
El 14 de julio ya se había concretado la compra de los implantes, aunque la operación debió postergarse debido a una complicación clínica que impedía intervenir al paciente en ese momento.
Finalmente, el 17 de julio llegaron los insumos requeridos y, una vez que el estado de salud lo permitió, el equipo médico concretó la intervención quirúrgica.
La cobertura estuvo a cargo del PAMI
Las prótesis utilizadas durante la reconstrucción torácica, así como la totalidad de la intervención, fueron cubiertas por el PAMI, a través de la Unidad de Gestión Local (UGL) XXXIV con sede en Concordia.
Desde el ámbito sanitario destacaron que la coordinación entre los equipos médicos y administrativos resultó determinante para obtener el material en un plazo reducido y poder realizar la cirugía en el momento adecuado.
También remarcaron que la experiencia dejó un antecedente importante para el Hospital Urquiza, al incorporar una técnica de alta complejidad que amplía las posibilidades de tratamiento para pacientes con traumatismos torácicos severos.
La exitosa intervención no solo permitió salvar la vida del vecino de Colón, sino que además posicionó al hospital de Concepción del Uruguay como un centro capaz de afrontar procedimientos quirúrgicos de creciente complejidad dentro del sistema público de salud entrerriano. (con información de El Entre Ríos y 03442)