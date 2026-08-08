“Diseña Paraná” realizó su tercera clínica con más de 100 emprendedores

Más de 100 emprendedores participaron este sábado de la tercera clínica de "Diseña Paraná", realizada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La actividad forma parte de la quinta edición del programa municipal.

Durante la jornada, cada participante presentó su producto ante un jurado integrado por especialistas. Además de evaluar las propuestas, los profesionales ofrecieron devoluciones y recomendaciones para acompañar su desarrollo.

“Cada emprendedor somete su producto a una evaluación de un jurado de expertos y recibe una devolución y el acompañamiento de asesores”, explicó a Elonce la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt.

Evaluación para participar de la feria

La clínica también permitirá establecer cuáles de los productos cumplen las condiciones necesarias para integrar la feria de "Diseña Paraná", programada del 10 al 12 de octubre en Sala Mayo.

Entre los aspectos considerados aparecen el diseño, la innovación, la identidad local y la propuesta general de cada proyecto. También se evalúa su vinculación con “Pulsión Floral”, la consigna elegida este año para trabajar sobre las flores características de la ciudad.

Emprendedores de "Diseña Paraná".

Waigandt señaló que los participantes recibirán indicaciones para continuar perfeccionando sus creaciones. La clínica representa la última instancia de evaluación de este tipo, aunque el programa continuará con otras actividades de formación y comercialización.

Una propuesta que comenzó en abril

La coordinadora de la Subsecretaría de Producción municipal, Nair Santana, explicó que la quinta edición comenzó en abril e incluyó capacitaciones presenciales y virtuales. Algunas propuestas se organizaron junto con la Diplomatura en Moda, Arte y Diseño Textil.

La funcionaria destacó la incorporación de emprendimientos y productos nuevos. Este año, además, "Diseña Paraná" trabaja especialmente sobre regalos y recuerdos turísticos como una oportunidad comercial para los productores y una herramienta para fortalecer la identidad de la capital entrerriana.

Santana también valoró la participación de universidades y otras instituciones en la iniciativa. Según explicó, el programa busca fortalecer los negocios, promover alianzas entre emprendedores y generar condiciones para que puedan ampliar sus proyectos de manera autónoma.