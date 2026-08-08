Chajarí: perdió el control, volcó y tenía 1,75 de alcohol en sangre

Un conductor alcoholizado protagonizó un vuelco durante la mañana de este sábado en Chajarí. El automóvil terminó sobre uno de sus laterales en un espacio verde, aunque el único ocupante no sufrió lesiones.

El episodio se registró minutos antes de las 7 sobre avenida 25 de Mayo. El hombre circulaba a bordo de un Fiat Uno en sentido este-oeste cuando, por circunstancias que deberán establecerse, perdió el control, según informó FM del Este Chajarí.

El vehículo comenzó a desviarse aproximadamente 30 metros antes de llegar al cruce con avenida Villa Libertad. Después subió al espacio verde situado a la vera de la calzada y continuó su recorrido fuera del pavimento.

El automóvil chocó contra un árbol

Antes de quedar volcado, el sector superior delantero del rodado impactó contra el último árbol ubicado antes de la ochava. El Fiat Uno terminó recostado sobre uno de sus laterales.

Personal policial llegó hasta el lugar para asistir al conductor y ordenar la circulación en esa zona de Chajarí. También intervino el área de Tránsito de la Municipalidad.

Los agentes comprobaron que el automovilista se encontraba solo dentro del vehículo al momento del siniestro. Pese a las características del vuelco, no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial porque resultó ileso.

El resultado del control de alcoholemia

Como parte de las actuaciones, los inspectores municipales sometieron al conductor al correspondiente test de alcoholemia. El análisis arrojó un resultado positivo de 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras confirmarse el nivel de alcohol, las autoridades dispusieron la retención del Fiat Uno. Además, se realizaron las actuaciones administrativas previstas para este tipo de infracciones.

El operativo se completó durante las primeras horas del sábado y no se reportó la participación de otros vehículos. El siniestro solamente provocó daños materiales en el automóvil que volcó en Chajarí.