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Policiales En la noche del viernes

Un repartidor fue a entregar unas zapatillas, lo asaltaron y escaparon con el pedido

La víctima fue interceptada por dos hombres cuando llegó al lugar acordado para entregar el calzado. Tras reconocer a uno de los sospechosos durante la búsqueda, la Policía recuperó las zapatillas y detuvo a un hombre que había intentado escapar.

8 de Agosto de 2026
Zapatillas y celulares secuestrados.
Zapatillas y celulares secuestrados.

La víctima fue interceptada por dos hombres cuando llegó al lugar acordado para entregar el calzado. Tras reconocer a uno de los sospechosos durante la búsqueda, la Policía recuperó las zapatillas y detuvo a un hombre que había intentado escapar.

Un repartidor que trabajaba mediante una aplicación de viajes y entregas fue asaltado cuando se dirigió a llevar un par de zapatillas. El episodio ocurrió durante la noche del viernes, en la zona de las calles Juan de la Cruz y Ruperto Pérez de Paraná.

 

Cuando llegó al punto acordado, dos hombres lo interceptaron, le quitaron el calzado y escaparon. Después del robo, la víctima describió las características físicas y la vestimenta de quienes habían participado.

 

 

Poco después, el trabajador acompañó a los agentes durante un recorrido por la zona y reconoció a uno de los sospechosos en inmediaciones de calle Rubén Ghigghi. El hombre comenzó a correr cuando intentaron identificarlo.

 

La persecución terminó dentro de una vivienda

 

La huida finalizó cuando el sospechoso ingresó a una casa situada sobre calle Ruperto Pérez. La propietaria permitió que los agentes entraran al vivienda, donde finalmente fue localizado.

 

La mujer entregó voluntariamente las zapatillas que le habían quitado al repartidor. Según explicó, su hijo había llevado el calzado hasta la vivienda junto con el hombre que acababa de ser retenido.

 

 

La dueña aclaró que su hijo no se encontraba en el domicilio en ese momento. La investigación continuará para determinar la participación que habría tenido cada una de las personas mencionadas en el episodio.

 

Recuperaron el pedido y un teléfono

 

Durante la persecución, el sospechoso habría descartado un teléfono celular Xiaomi. El dispositivo fue encontrado y quedó bajo resguardo para establecer su procedencia y determinar si guarda relación con el caso.

 

 

Luego de recibir la información sobre lo ocurrido, el fiscal de turno ordenó la detención del hombre. Posteriormente, fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales y quedó a disposición de la Justicia.

 

Las zapatillas recuperadas también fueron resguardadas como parte de la investigación. El repartidor logró reconocer el pedido que le habían sustraído, mientras continúa la búsqueda del segundo sospechoso.

Temas:

Robo zapatillas repartidor
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