Una jubilada de 92 años murió mientras esperaba para cobrar sus haberes en un banco

Una jubilada de 92 años murió mientras esperaba para cobrar sus haberes en una sucursal bancaria este viernes, alrededor de las 13:30. La mujer se descompensó dentro de la entidad y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal médico, falleció en el lugar.

El episodio ocurrió en la sucursal del Banco Supervielle ubicada en la intersección de Pringles y peatonal Rivadavia, en San Luis. La mujer, domiciliada en La Punta, había concurrido para percibir su jubilación y se encontraba acompañada por su hija, de 53 años, y su nieta, de 30, publicó elchorrillero.

Tras advertirse la emergencia, el Centro de Operaciones Policiales emitió una alerta que movilizó a efectivos de la Patrulla de Infantes y a profesionales del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO).

Intentaron reanimarla durante varios minutos

Al llegar a la entidad bancaria, los profesionales de la salud comenzaron inmediatamente con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Los intentos se extendieron durante varios minutos, aunque no lograron revertir el cuadro.

Finalmente, el equipo médico constató el fallecimiento de la mujer dentro de la sucursal bancaria.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los familiares que acompañaban a la jubilada indicaron que la mujer padecía enfermedades de base.

Intervino la Justicia

Luego de confirmarse el deceso, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar formalmente las circunstancias del fallecimiento.

En el caso intervino la Fiscalía de Instrucción Penal especializada en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, a cargo de la fiscal María Delia Bringas.

Desde la Fiscalía se dispusieron las diligencias correspondientes y el posterior traslado del cuerpo de la mujer.