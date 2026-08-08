Sauce de Luna aclaró qué licencias pueden tramitarse tras la suspensión de nuevas emisiones

La Municipalidad de Sauce de Luna aclaró que las renovaciones de las licencias de conducir continúan realizándose con normalidad. La información fue difundida después de que se conocieran restricciones relacionadas con el funcionamiento del centro emisor.

Mediante un comunicado oficial, el Área de Registro de Licencias Nacionales de Conducir señaló que los vecinos pueden presentarse durante los días y horarios habituales para completar el trámite.

“No existe ningún impedimento para realizar las renovaciones de licencias”, precisó el municipio. De esta manera, la administración local buscó diferenciar ese procedimiento de las gestiones correspondientes a nuevos conductores.

Qué ocurre con las licencias por primera vez

Las modificaciones y adecuaciones que se llevan adelante en Sauce de Luna alcanzan a quienes solicitan la licencia por primera vez. Esa instancia todavía no se encuentra plenamente habilitada.

La Municipalidad indicó que informará oportunamente cuándo podrá retomarse la totalidad del servicio. Mientras tanto, las personas que ya poseen una licencia pueden continuar renovándola en la oficina correspondiente.

La aclaración se produjo luego de una auditoría efectuada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el centro emisor de la localidad, ubicado en el departamento Federal.

Los cuestionamientos conocidos tras la auditoría

La concejal vecinalista María José Etcheverry había sostenido que la inspección detectó presuntas irregularidades en los procedimientos aplicados a quienes gestionaban por primera vez el permiso para conducir.

Según la edil, no se habrían realizado correctamente los exámenes teóricos y prácticos exigidos dentro del sistema nacional. Esas afirmaciones corresponden a su versión sobre lo ocurrido durante la auditoría y motivaron cuestionamientos al funcionamiento del área.

El nuevo comunicado municipal no respondió puntualmente a esas acusaciones, pero confirmó que las adecuaciones están concentradas en las licencias iniciales. En Sauce de Luna, las renovaciones permanecen habilitadas y se realizan de acuerdo con el cronograma habitual.