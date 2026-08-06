Prohibieron a un municipio entrerriano emitir nuevas licencias de conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial inspeccionó el Centro Emisor de Sauce de Luna y, según denunció una concejal, constató que se otorgaban licencias de conducir sin exámenes. Tras la auditoría, el municipio quedó impedido de emitir nuevos carnés y solo podría realizar renovaciones.
La emisión de licencias de conducir quedó restringida en el municipio entrerriano de Sauce de Luna, departamento Federal, luego de una auditoría de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Según reveló la concejal vecinalista María José Etcheverry, la inspección constató que no se realizaban los controles y exámenes correspondientes a quienes solicitaban por primera vez el carné.
De acuerdo con la edil, el procedimiento se concretó de manera sorpresiva el último martes y derivó en la prohibición de emitir nuevas licencias. Etcheverry sostuvo que el trámite se realizaba con el pago del sellado, pero sin comprobar conocimientos sobre normas de tránsito ni aptitudes prácticas para conducir.
La concejal explicó que el conflicto tomó estado público después de un fuerte incremento en el costo del trámite. “El inconveniente acá se inicia públicamente cuando, por medio de un decreto, el presidente municipal decide triplicar el valor del otorgamiento de las licencias de conducir. Lo hace unilateralmente. Un día, la gente acudió a sacar el carné, que salía $14.000 y al otro día iba a hacer la renovación, y salía $57.000. La gente empezó a expresar públicamente su enojo. Pero nosotros ya desde un tiempo atrás habíamos advertido esta situación de que las nuevas licencias de conducir no se estaban otorgando correctamente”, planteó.
Denunciaron que no se tomaban exámenes
Etcheverry explicó que Sauce de Luna forma parte del sistema nacional de emisión y, por lo tanto, debe cumplir los procedimientos establecidos para los centros habilitados. Según indicó, esa modalidad funciona en la localidad desde 2017.
“Sauce de Luna otorga licencias dentro del sistema nacional de licencia de conducir; no son licencias municipales. Por lo tanto, para emitirlas debe seguir el protocolo de cualquier centro emisor. Este sistema se aplica acá desde el año 2017. Desde ese año acá nunca se tomó un examen. No se comprobaba si la persona a la cual se le otorgaba una licencia de conducir conocía las señales de tránsito, si sabía manejar, si conocía cómo estacionar. Nada. Han ocurrido accidentes ya de gente que debía manejar con anteojos porque tenía vista periférica para manejar y que han chocado peatones”, afirmó a Entre Ríos Ahora.
La edil también denunció que personas domiciliadas en otras localidades concurrían a Sauce de Luna para obtener el permiso. Según su versión, algunos solicitantes realizaban previamente el cambio de domicilio y acudían al municipio después de no superar las evaluaciones correspondientes en sus lugares de origen.
“El único requisito era pagar el costo”
“Salen mal en los exámenes de conducción en sus localidades de origen, entonces vienen a Sauce de Luna. Sacaban el carné para motos, y les otorgaban la licencia para conducir maquinaria agrícola, porque el único requisito era pagar el costo, nada más”, sostuvo Etcheverry.
La concejal atribuyó esas presuntas irregularidades a una finalidad recaudatoria por parte del municipio. “O sea, el carnet de conducir siempre tuvo fines recaudatorios. A nadie le importaba si vos sabías la señal de un cruce, de una curva, del peligro de una escuela, o si vos habías estacionado a la derecha o a la izquierda. Esto lo digo con conocimiento de causa”, apuntó.
Siempre según el relato de la dirigente opositora, la situación quedó expuesta durante la inspección realizada por personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que verificó cómo funcionaba el centro emisor.
La auditoría y la decisión sobre las nuevas licencias
“Fue una auditoría sorpresa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial -contó la edil-. Por supuesto, no pudieron creer lo que encontraron. Verdaderamente nadie disimuló. Acá, se daba fe desde la Secretaría de Seguridad Vial de la Nación de que la persona que tenía esa licencia había sido auditada como en cualquier otro centro de emisión de licencia, cuando en realidad eso no ocurría”, manifestó.
Etcheverry aseguró que, como consecuencia de la inspección, Sauce de Luna quedó impedida de otorgar nuevas licencias. La medida, según explicó, no alcanzaría de la misma manera a quienes necesiten renovar un permiso ya existente.
“Ahora, solo se pueden hacer renovaciones, porque para atrás no se puede invalidar lo otorgado, porque no se sabe tampoco dónde se sacaron por primera vez esas licencias. Lo que sí es que todo esto nosotros nos lo enteramos porque, al momento de la auditoría, había mucha gente esperando para renovar el carnet, y empezaron a escuchar lo que el auditor, incrédulo, le decía a la gente que estaba a cargo del centro emisor”, relató.
El centro funcionaba desde 2017
Según la concejal, el Centro Emisor de Licencias de Sauce de Luna había sido habilitado el 3 de febrero de 2017. Etcheverry afirmó que las irregularidades en los procedimientos se habrían extendido durante años y aseguró que desde su espacio político habían advertido previamente sobre la situación.
“Pero en todo este tiempo acá jamás se tomó un examen antes de otorgar la licencia. Desde el Municipio se disponía que trámite se hacía con fines de recaudatorios, sin pensar en la seguridad. Lo que sí yo remarco es que nosotros lo habíamos advertido a esta gestión. Por medio de una ordenanza, por medio de un proyecto de comunicación, lo habíamos advertido cuando se trató la ordenanza impositiva, que es la que fijaba originalmente las tasas”, sostuvo.
Finalmente, Etcheverry cuestionó al intendente Alcides Alderete por la modificación del valor del trámite y reiteró su acusación sobre el funcionamiento del sistema: “Bueno, el intendente (Alcides Alderete) se ve que necesita recaudar más y modificó una ordenanza por decreto. Por eso, venir a sacar el carnet a Sauce de Luna era facilísimo, había que pagar nada más”, concluyó.