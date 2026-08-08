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Con homenajes y mensajes, el mundo del fútbol despidió a Jorge Messi

Newell’s Old Boys recordó su vínculo con la institución y colocó la bandera rojinegra a media asta. Rosario Central, Grandoli, la Liga Profesional y la Conmebol también acompañaron a Lionel Messi y su familia.

8 de Agosto de 2026
Jorge y Lionel Messi.
Jorge y Lionel Messi.

Newell’s Old Boys recordó su vínculo con la institución y colocó la bandera rojinegra a media asta. Rosario Central, Grandoli, la Liga Profesional y la Conmebol también acompañaron a Lionel Messi y su familia.

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, provocó numerosas expresiones de pesar en el fútbol argentino e internacional. Newell’s Old Boys, Rosario Central, la Liga Profesional y la Conmebol difundieron mensajes para acompañar a la familia.

 

El empresario y representante del capitán argentino falleció a los 68 años en una clínica de Rosario, donde permanecía internado como consecuencia de una enfermedad que atravesaba desde hacía tiempo.

 

 

Newell’s destacó su condición de reconocido hincha de la institución y recordó el papel que desempeñó en la carrera de Lionel. “Gracias por enseñarle a amar estos colores. Hasta siempre, leproso”, expresó el club mediante un comunicado.

 

La bandera de Newell’s quedó a media asta

 

En el predio de Bella Vista, donde Lionel Messi se formó antes de viajar a Barcelona, la bandera rojinegra fue colocada a media asta. El homenaje coincidió con la disputa de la fecha 20 del campeonato juvenil de AFA entre Newell’s y Unión de Santa Fe.

 

La institución también recordó que Jorge Messi fue “el sostén” de la carrera del futbolista junto con su esposa, Celia Cuccittini. Además, envió sus condolencias a Lionel, Rodrigo, Matías, María Sol y al resto de sus seres queridos.

 

El club Abanderado Grandoli, donde Lionel dio sus primeros pasos y Jorge trabajó como entrenador, también se sumó a las despedidas. “Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial”, señaló.

 

Los mensajes de Rosario Central, la LPF y la Conmebol

 

Rosario Central dejó de lado la rivalidad deportiva y manifestó su acompañamiento a la familia. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos”, publicó la entidad.

 

La Liga Profesional compartió una fotografía de padre e hijo durante la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022. En su mensaje, la organización señaló que toda la comunidad del fútbol despedía a Jorge Messi y envió fuerzas al capitán de la Selección.

 

La Conmebol también expresó sus condolencias y acompañó a familiares, amigos y allegados. Los mensajes destacaron especialmente el papel de Jorge como guía y representante de Lionel desde sus comienzos en Rosario hasta su consolidación en el fútbol mundial.

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