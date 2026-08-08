Con homenajes y mensajes, el mundo del fútbol despidió a Jorge Messi

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, provocó numerosas expresiones de pesar en el fútbol argentino e internacional. Newell’s Old Boys, Rosario Central, la Liga Profesional y la Conmebol difundieron mensajes para acompañar a la familia.

El empresario y representante del capitán argentino falleció a los 68 años en una clínica de Rosario, donde permanecía internado como consecuencia de una enfermedad que atravesaba desde hacía tiempo.

Newell’s destacó su condición de reconocido hincha de la institución y recordó el papel que desempeñó en la carrera de Lionel. “Gracias por enseñarle a amar estos colores. Hasta siempre, leproso”, expresó el club mediante un comunicado.

La bandera de Newell’s quedó a media asta

En el predio de Bella Vista, donde Lionel Messi se formó antes de viajar a Barcelona, la bandera rojinegra fue colocada a media asta. El homenaje coincidió con la disputa de la fecha 20 del campeonato juvenil de AFA entre Newell’s y Unión de Santa Fe.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026

La institución también recordó quefue “el sostén” de la carrera del futbolista junto con su esposa, Celia Cuccittini. Además, envió sus condolencias a Lionel, Rodrigo, Matías, María Sol y al resto de sus seres queridos.

El club Abanderado Grandoli, donde Lionel dio sus primeros pasos y Jorge trabajó como entrenador, también se sumó a las despedidas. “Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial”, señaló.

Los mensajes de Rosario Central, la LPF y la Conmebol

Rosario Central dejó de lado la rivalidad deportiva y manifestó su acompañamiento a la familia. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos”, publicó la entidad.

El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD pic.twitter.com/f5J7tRgoBQ — Rosario Central (@RosarioCentral) August 8, 2026

La Liga Profesional compartió una fotografía de padre e hijo durante la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022. En su mensaje, la organización señaló que toda la comunidad del fútbol despedía a Jorge Messi y envió fuerzas al capitán de la Selección.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026

La Conmebol también expresó sus condolencias y acompañó a familiares, amigos y allegados. Los mensajes destacaron especialmente el papel de Jorge como guía y representante de Lionel desde sus comienzos en Rosario hasta su consolidación en el fútbol mundial.