El Gobierno puso en pausa la Ley de Propiedad Privada y priorizará la reforma del Banco Central

El Gobierno puso en pausa el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara de Diputados y decidió concentrar sus esfuerzos legislativos en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y los cambios contemplados en el proyecto de Inocencia Fiscal. El oficialismo proyecta llevar esas iniciativas al recinto el próximo 26 de agosto.

La estrategia de la Casa Rosada apunta a evitar que los distintos proyectos se superpongan en una misma negociación parlamentaria y terminen dificultando la aprobación de las iniciativas que el presidente Javier Milei considera prioritarias, publicó TN.

Al mismo tiempo, la postergación permitirá al oficialismo redefinir su estrategia en torno a la Ley de Propiedad Privada, que consiguió media sanción en el Senado después de una compleja negociación y tras la eliminación de algunos de sus capítulos más controvertidos.

La prioridad de Milei para el 26 de agosto

Desde el Ejecutivo explicaron que la intención inmediata será concentrar las conversaciones con los bloques dialoguistas en las iniciativas económicas. “Ahora hay que sacar lo que más le importa al presidente”, indicaron fuentes oficiales a TN.

Entre esos proyectos, Milei colocó a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como una de las piezas centrales de la segunda etapa de su programa económico.

La mesa política del Gobierno terminará de definir la estrategia en su próxima reunión. Allí se resolverá el temario definitivo de la sesión prevista para el 26 de agosto, el calendario de las comisiones y cuándo volverá a activarse el debate por la Ley de Propiedad Privada en la Cámara que conduce Martín Menem.

Una negociación conflictiva en el Senado

La decisión de demorar el tratamiento en Diputados llegó luego de las dificultades que atravesó el proyecto de Propiedad Privada durante su paso por el Senado.

La iniciativa sufrió cuatro postergaciones, numerosas modificaciones y llegó a acumular alrededor de 17 borradores antes de conseguir la media sanción. Finalmente, fue aprobada en general con 37 votos a favor.

Para reunir los apoyos necesarios, el oficialismo debió realizar concesiones y retirar los capítulos relacionados con la extranjerización de tierras y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, dos puntos que habían generado resistencia entre legisladores de fuerzas provinciales y sectores aliados.

Qué propone la reforma del Banco Central

Con la Ley de Propiedad Privada momentáneamente relegada, el principal objetivo del oficialismo para el 26 de agosto será avanzar con la modificación de la Carta Orgánica del BCRA.

El proyecto establece nuevamente como misión principal de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda. Además, prohíbe el financiamiento del Banco Central al Estado nacional, las provincias y los municipios, así como la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

Otro de los cambios relevantes alcanza al mecanismo para remover al presidente y a los integrantes del directorio del organismo. El nombramiento continuará realizándose mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, pero el Gobierno propone que para desplazar a las autoridades se necesite una mayoría de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

Reservas, utilidades y Letras Intransferibles

La propuesta también contempla restricciones para la transferencia de utilidades originadas en resultados por tenencia y establece una reserva técnica no distribuible para determinados activos.

Asimismo, limita el giro al Tesoro de resultados provenientes de la cartera del Banco Central a la cancelación de deuda e incorpora la eliminación de las Letras Intransferibles, uno de los aspectos destacados por Milei al presentar la iniciativa.

Inocencia Fiscal, el otro proyecto que buscarán aprobar

La agenda legislativa prevista para fines de agosto se completará con el proyecto de Inocencia Fiscal, otra de las iniciativas que la Casa Rosada pretende impulsar en Diputados.

El Gobierno busca reforzar con esa normativa el denominado “tapón fiscal”, restringir las posibilidades de que ARCA revise determinados períodos anteriores y ampliar las garantías para que ahorros no declarados puedan incorporarse al sistema financiero.