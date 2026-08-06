Protesta contra la Ley de Propiedad Privada: 12 detenidos y tres agentes heridos

La protesta contra la Ley de Propiedad Privada terminó con al menos 12 detenidos y tres integrantes de las fuerzas de seguridad heridos. Hubo piedrazos, contenedores incendiados y daños a un patrullero. El operativo reunió a 820 efectivos.
La protesta contra la Ley de Propiedad Privada dejó este jueves al menos 12 personas detenidas y tres integrantes de las fuerzas de seguridad heridos tras los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso y otros puntos del centro porteño. La movilización se desarrolló mientras el Senado debatía el proyecto y derivó en enfrentamientos, lanzamiento de piedras, utilización de gases y camiones hidrantes.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Policía Federal concretaron tres de las detenciones por los presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Por su parte, la Policía de la Ciudad arrestó a otras nueve personas.
🚨 SE LLEVAN DETENIDOS A LOS ZURDOS TIRA PIEDRAS EN EL CONGRESO Y EL PELADO TREBUCQ CELEBRA EN VIVO
“SON 30 CHOBORRA, METANLO ADENTRO POR TIRAR PIEDRAS” @JMilei @trebuquero pic.twitter.com/YrWtPv0XMm— Agarra la Pala (@agarra_pala) August 7, 2026
Durante los disturbios, según indicaron las fuentes consultadas, algunos manifestantes incendiaron contenedores de residuos, rompieron sectores de las veredas y provocaron daños en un móvil policial, al que le destruyeron los vidrios. Las fuerzas de seguridad avanzaron para dispersar a los grupos involucrados en los enfrentamientos.
Tres integrantes de las fuerzas resultaron heridos
Los incidentes se extendieron por diferentes sectores del centro de la Ciudad de Buenos Aires. La Policía porteña intervino en avenida Callao y Bartolomé Mitre, Callao y avenida Corrientes, y también en la zona de avenida de Mayo y 9 de Julio.
Como consecuencia de los enfrentamientos, una oficial de la Policía de la Ciudad resultó herida tras recibir el impacto de una piedra. De acuerdo con la información policial, sufrió un traumatismo en un codo.
🔴Siguen los operativos policiales a las afueras del Congreso y la Policía Federal detiene a manifestantes pic.twitter.com/AKCPCUcONB— El Destape (@eldestapeweb) August 7, 2026
También resultaron lesionados un integrante de Gendarmería Nacional y un efectivo de Prefectura Naval. El gendarme recibió un piedrazo en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital Churruca, mientras que el prefecto fue asistido en el lugar.
Un operativo con 820 efectivos
Las fuerzas de seguridad habían desplegado un amplio operativo ante las manifestaciones convocadas por distintas organizaciones contra el proyecto que se trataba en el Senado. En total fueron afectados unos 820 agentes.
12 DETENIDOS POR LOS INCIDENTES FRENTE AL CONGRESO
La Policía de la Ciudad detuvo a 9 personas y la Federal a otros 3. Según se indicó, los grupos violentos quemaron contenedores de basura, rompieron veredas y rompieron los vidrios de un patrullero.
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Durante la tarde se produjeron los momentos de mayor tensión. Los efectivos federales utilizaron gases y camiones hidrantes frente a sectores de la movilización, mientras algunos manifestantes respondieron con el lanzamiento de diferentes objetos.
Los incidentes ocurrieron después de que grupos de manifestantes se acercaran a los vallados instalados alrededor del Congreso. Los cruces se trasladaron posteriormente hacia otras arterias del centro porteño, donde continuó el operativo policial.
La protesta continuó pese al retiro del capítulo sobre tierras
La movilización había comenzado durante el mediodía y reunió, bajo la lluvia, a organizaciones sociales, gremiales y políticas que expresaron su rechazo a la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, publicó NA.
La convocatoria se mantuvo pese a que el Gobierno había decidido retirar previamente el capítulo del proyecto que contemplaba modificaciones relacionadas con la extranjerización de tierras. Ese apartado había generado cuestionamientos y movilizaciones en diferentes puntos del país.
⭕️ Las fuerzas de seguridad reprimieron con gas pimienta y camiones hidrantes a manifestantes frente al Congreso durante el debate de la Ley de Propiedad Privada.
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Las organizaciones resolvieron igualmente sostener la concentración frente al Congreso mientras continuaba el tratamiento legislativo. Con el transcurso de las horas, el operativo de seguridad se reforzó y se produjeron enfrentamientos entre algunos de los participantes y los efectivos desplegados.
Piedrazos, gases y camiones hidrantes
En medio de los incidentes, las fuerzas avanzaron sobre los sectores donde se habían registrado agresiones y utilizaron elementos disuasivos para dispersar a los manifestantes. Los camiones hidrantes actuaron en distintos momentos de la protesta y también se registró el lanzamiento de gases.
Por su parte, fuentes policiales atribuyeron a grupos de manifestantes el lanzamiento de piedras y otros objetos, además del incendio de contenedores y los daños ocasionados en el espacio público y en un patrullero.
El saldo informado hasta el momento fue de 12 detenidos y tres integrantes de las fuerzas de seguridad heridos, mientras continuaba el operativo en el centro porteño tras una jornada marcada por la tensión alrededor del Congreso.