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Destinaron $2.667 millones a proyectos productivos y turísticos en la región de Salto Grande

Entre 2020 y 2026, el Fondo Multisectorial de Salto Grande desembolsó $2.667 millones en aportes no reembolsables. El financiamiento alcanzó a 296 proyectos productivos y turísticos de tres departamentos entrerrianos.

21 de Septiembre de 2026
Fondo Multisectorial de Salto Grande
Fondo Multisectorial de Salto Grande Foto: Gobierno de Entre Ríos

Entre 2020 y 2026, el Fondo Multisectorial de Salto Grande desembolsó $2.667 millones en aportes no reembolsables. El financiamiento alcanzó a 296 proyectos productivos y turísticos de tres departamentos entrerrianos.

El gobierno provincial informó que destinó 2.667 millones de pesos a proyectos productivos y turísticos mediante los Aportes No Reembolsables otorgados por el Fondo Multisectorial de Salto Grande. Entre 2020 y 2026, la herramienta financió 296 iniciativas desarrolladas en los departamentos Federación, Concordia y Colón.

 

Los beneficiarios utilizaron los recursos para incorporar maquinaria, equipamiento, infraestructura y nuevas tecnologías. Las inversiones comprendieron emprendimientos relacionados con la citricultura, ganadería, avicultura, producción de alimentos, forestoindustria, metalmecánica, gastronomía y alojamiento.

Fondo Multisectorial de Salto Grande (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
Fondo Multisectorial de Salto Grande (foto Gobierno de Entre Ríos)

Los resultados fueron presentados en Paraná durante las jornadas de cierre del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande. Del encuentro participaron representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de diferentes organismos provinciales.

 

Financiamiento para inversiones privadas

 

Los aportes permitieron cubrir una parte de las inversiones realizadas por empresas productoras y prestadores turísticos. Los proyectos fueron definidos de acuerdo con las características económicas y las necesidades de cada territorio alcanzado por el programa.

 

Según se informó durante las jornadas, el financiamiento contribuyó a la modernización de procesos, la reducción de costos y la incorporación de equipamiento. En el sector turístico, los aportes también fueron utilizados para sostener la recuperación de establecimientos después de la pandemia.

Fondo Multisectorial de Salto Grande (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
Fondo Multisectorial de Salto Grande (foto Gobierno de Entre Ríos)

El programa contempló iniciativas de diferentes escalas y actividades. De esta manera, los fondos fueron destinados tanto a procesos industriales y agropecuarios como a servicios vinculados con el turismo regional.

 

Inversiones en energías renovables

 

Durante la presentación se destacó una convocatoria específica para inversiones en energías renovables. Esa línea permitió financiar 78 proyectos mediante aportes no reembolsables por un total de 1.376 millones de pesos.

 

El programa cubrió hasta el 60% del costo total de cada inversión. La convocatoria había sido instrumentada como respuesta al incremento de los gastos energéticos afrontados por productores y establecimientos turísticos.

Fondo Multisectorial de Salto Grande (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
Fondo Multisectorial de Salto Grande (foto Gobierno de Entre Ríos)

Los beneficiarios incorporaron paneles solares y otras tecnologías destinadas a generar energía y disminuir sus costos mensuales. Esos proyectos representaron más de la mitad de los recursos desembolsados por el Fondo Multisectorial durante los seis años analizados.

 

Balance del programa regional

 

Las jornadas contaron con la participación de representantes del BID, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos y la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande.

 

La UEP tuvo a su cargo la ejecución del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande. Durante el cierre, los organismos analizaron los resultados obtenidos y los aprendizajes que podrían aplicarse en futuras iniciativas provinciales.

 

El encuentro también permitió repasar seis años de articulación entre organismos públicos, empresas, universidades y actores territoriales. La experiencia sería tomada como base para diseñar nuevas herramientas de financiamiento y acompañamiento destinadas al desarrollo productivo y turístico de Entre Ríos.

Temas:

Salto Grande sectores productivos Turismo aportes no reembolsables financiamiento
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