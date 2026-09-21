Economista analizó el panorama hacia 2027 y advirtió: "Esto es peor que 2001"

El economista Pablo Gobbi analizó el panorama económico hacia 2027 y puso el foco en la evolución del dólar, la inflación, las reservas y las cuentas previstas en el Presupuesto nacional. En diálogo con Elonce, presentó una mirada crítica sobre el escenario y lanzó una contundente definición: "Esto es peor que 2001".

"Quiero dejar en claro que no hago política. Hago matemática de flujo y la matemática no tiene ideología", sostuvo Gobbi al presentar su análisis. A partir de allí, planteó que el endeudamiento de las familias condiciona el consumo y termina repercutiendo sobre comercios y pequeñas empresas.

Su diagnóstico se produjo en un escenario en el que la actividad económica mostró señales contrapuestas. El PIB aumentó 2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, aunque retrocedió 0,6% frente al trimestre anterior en la medición desestacionalizada, según informó el INDEC.

Dólar e inflación hacia 2027

Uno de los puntos centrales del análisis fue el dólar. Gobbi consideró que el tipo de cambio se encuentra retrasado frente a la evolución de los precios y sostuvo que esa situación afecta la competitividad de los productos argentinos.

Las expectativas privadas relevadas por el Banco Central, en tanto, ubicaron la mediana del tipo de cambio nominal en $1.530 por dólar para septiembre y en $1.630 para diciembre de 2026. Esas cifras corresponden al REM de agosto y constituyen estimaciones de analistas privados, no proyecciones propias del BCRA.

Gobbi también cuestionó la lectura sobre la desaceleración inflacionaria. El INDEC informó que el IPC aumentó 1,7% en agosto. El economista, sin embargo, puso el foco en la comparación acumulada entre años y sostuvo que la dinámica de precios continúa siendo uno de los principales desafíos hacia 2027.

Presupuesto nacional y reservas

Al abordar el Presupuesto nacional, Gobbi analizó el objetivo oficial de mantener equilibrio entre ingresos y gastos. Su preocupación estuvo centrada en la evolución de la recaudación y en los vencimientos de deuda que deberá afrontar el Estado.

El especialista también cuestionó la situación de las reservas del Banco Central y sostuvo que la acumulación constituye otro de los puntos sensibles. Desde el BCRA, en cambio, se afirmó en su último Informe de Política Monetaria que el esquema busca abastecer la demanda de dinero mediante la compra de divisas y avanzar en la acumulación de reservas.

En materia fiscal, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado mostró que los analistas consultados por el BCRA proyectaron para 2026 un superávit primario de $15,4 billones.

El impacto que prevé para Entre Ríos

Gobbi trasladó finalmente su análisis a Entre Ríos y puso el foco en la dependencia provincial de los recursos nacionales. Consideró que una reducción de las transferencias condicionaría las cuentas públicas entrerrianas y obligaría a la administración provincial a enfrentar mayores restricciones.

También vinculó el escenario macroeconómico con la situación cotidiana de los hogares. Según su evaluación, una porción creciente de los ingresos familiares se destina al pago de deudas, reduciendo la capacidad de consumo.

"La tarjeta ya no se usa para consumir, se usa para financiar comida y gastos corrientes", sostuvo. Para Gobbi, esa situación explica parte de las dificultades que observan comercios y pymes.

De cara a las elecciones nacionales de 2027, el economista consideró que la evolución del tipo de cambio, la inflación, las reservas, el nivel de actividad y las cuentas públicas serán variables determinantes para evaluar el rumbo económico. Su diagnóstico y sus proyecciones corresponden a su análisis profesional y deberán contrastarse con la evolución de los indicadores oficiales durante los próximos meses.