Se replicó en Paraná la marcha nacional contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Una marcha en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada culminó este jueves frente a Casa de Gobierno, en Paraná, como parte de una convocatoria de alcance nacional, mientras el Senado debate en el Congreso de la Nación.

Las condiciones meteorológicas adversas no impidieron la concentración. Con fuertes ráfagas de viento, autoconvocados, organizaciones ambientales, sociales, sindicales y representantes de pueblos originarios se reunieron en Plaza 1° de Mayo y se movilizaron hacia Plaza Mansilla para expresar su rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional y manifestar su preocupación por sus posibles consecuencias sobre los territorios y los recursos naturales.

Entre quienes participaron estuvo Horacio Enríquez, referente de Eco Urbano, quien dialogó con Elonce y planteó que la convocatoria buscó poner en discusión no solamente la legislación sobre la propiedad, sino también el futuro de los bienes naturales y los ecosistemas.

“No es una cuestión romántica, es una cuestión de la vida”

Enríquez remarcó la necesidad de analizar el contexto actual y sostuvo: “Lo importante es asumir críticamente el momento que estamos viviendo los argentinos. No es una cuestión romántica. Es una cuestión de la vida: no poner en riesgo los ríos, los bienes naturales más importantes que tenemos”.

El ambientalista vinculó esa preocupación con las situaciones que se registraron durante los últimos años en los humedales de la región. “Estamos preocupados por la quema de las islas, los humedales, que venimos sufriendo y que afecta la vida de estos ecosistemas fundamentales, pero también la salud de las personas”, expresó.

Sobre la composición de la movilización, explicó: “Estamos acá con el colectivo, con Remar Contracorriente y otras organizaciones, sindicatos y pueblos originarios para defender nuestros territorios”.

La participación de los jóvenes

Enríquez destacó especialmente la presencia de jóvenes en la convocatoria y consideró que su participación representa una continuidad de anteriores movilizaciones vinculadas con causas ambientales.

“Veo que hay mucha gente joven. Eso nos llena de energía. Hemos sido parte de otras historias de defensa”, manifestó el referente de Eco Urbano durante la concentración frente a la sede del Ejecutivo provincial.

La movilización en Paraná formó parte de una convocatoria realizada a nivel nacional mientras el Senado desarrollaba una nueva sesión en el Congreso. Los participantes siguieron con atención el debate legislativo y plantearon cuestionamientos al rumbo de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Cuestionamientos al Gobierno nacional

En ese sentido, Enríquez cuestionó lo que consideró un avance de los sectores económicos concentrados sobre los recursos naturales. “El avance y la decisión tan tremenda del Gobierno nacional de facilitar que avancen los poderes económicos más concentrados, que vienen en busca de nuestras tierras raras, suelos y diversidad biológica, en un contexto en el que la crisis ambiental es global, es realmente amenazante”, sostuvo.

El referente ambiental remarcó que, desde su perspectiva, el escenario trasciende las fronteras argentinas y debe analizarse dentro de un proceso internacional. “No está pasando acá, está pasando en todo el planeta. Podemos ser nuevamente un experimento”, advirtió.

Agua, suelo y energía

“Los magnates tecnofeudales están buscando suelos, agua y energía para instalar estas grandes estructuras que sostengan los datos y la inteligencia artificial”, afirmó Enríquez al referirse a los intereses económicos que, según su interpretación, existen sobre distintos territorios y recursos estratégicos.

Manifestación en Plaza Mansilla contra la Ley de la Propiedad Privada

Finalmente, el integrante de Eco Urbano insistió en que la discusión debía contemplar las consecuencias a largo plazo de las decisiones actuales y la responsabilidad sobre los recursos naturales.

“Tenemos que defender lo que es nuestro, con la obligación política de pensar en las generaciones futuras”, concluyó Enríquez ante Elonce.

“Estamos defendiendo todo lo que nos da la vida”

Otra referente de una de las organizaciones que participaron de la movilización frente a casa de gobierno, sostuvo que “somos un montón de organizaciones que estamos acá, en Paraná y en otros rincones de Entre Ríos también. Estamos defendiendo la tierra, el río y todo lo que nos da la vida”, resaltó.

La referente de la Asamblea Vecinalista de Paraná, Alicia Glausser, afirmó a Elonce que esta ley, “es la enajenación de nuestra Patria, es la venta de las tierras, de nuestra Argentina. Es el colmo, llegar a esta situación con este con este gobierno”.

“La propuesta del pueblo es que el pueblo argentino siga movilizado hasta que logremos que esto cambie de alguna manera, que se vaya este gobierno porque no queda otra. No podemos permitir que se venda el territorio como lo están desguazando, hasta lo ofrecen provincia por provincia y hay quienes lo compran”, sostuvo indignada con el proyecto del Gobierno nacional.

En tanto, otra mujer que llegaba a la manifestación frente a la Casa de Gobierno, señaló que “la ley tiene otros artículos que atentan contra los alquileres, las personas que pueden estar en situación de no pago y a los 10 días van a ser sacados de sus lugares y también las tierras que han sido incendiadas, intencionalmente o no, podrán ser vendidas”, explicó y consideró que los senadores, “tienen que directamente darle de baja a este proyecto, hasta revisarla completamente. Lo que quieren es hacer blindar todo lo que se están robando”, afirmó.