Propiedad privada: el Senado debate desalojos exprés y expropiaciones tras retirar el capítulo de tierras

El Senado debate el proyecto de propiedad privada este jueves en una versión acotada, luego de que el Gobierno retirara el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras rurales a extranjeros ante la falta de votos y el rechazo generado por la iniciativa. El principal punto que quedó en discusión es la modificación del régimen para agilizar los desalojos de campos, viviendas y terrenos usurpados.

La sesión comenzó a las 14:25 y retomó el tratamiento que había quedado suspendido el pasado 16 de julio por las diferencias alrededor del capítulo referido a la extranjerización de tierras. Además de los desalojos, la iniciativa contempla modificaciones vinculadas con las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

En paralelo al debate legislativo y pese a las condiciones climáticas adversas, organizaciones sociales, ambientales y políticas mantuvieron la convocatoria a una movilización frente al Congreso. Las agrupaciones habían expresado especialmente su rechazo a las modificaciones sobre la propiedad de tierras rurales que finalmente fueron retiradas del proyecto.

Una versión acotada del proyecto de propiedad privada

Sin los artículos que proponían flexibilizar la venta de tierras a extranjeros y sin las modificaciones relacionadas con los barrios populares, la Cámara alta avanzó con una versión reducida del dictamen de mayoría.

La decisión permitió al oficialismo intentar destrabar una iniciativa que había quedado atravesada por fuertes diferencias entre los bloques. El proyecto forma parte de las reformas impulsadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, y propone modificar normas correspondientes a diferentes áreas.

Entre los puntos que permanecieron en discusión apareció como cuestión central el procedimiento para acelerar el desalojo de inmuebles ocupados. El proyecto también busca establecer nuevos límites sobre las expropiaciones y modificar aspectos de la normativa de Manejo del Fuego.

Una votación presencial

Al comienzo de la sesión también se produjo una discusión relacionada con la modalidad de participación de los senadores. Tras una moción presentada por Patricia Bullrich y aprobada a mano alzada, se resolvió que Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama no pudieran votar de manera virtual.

La decisión fue adoptada sin debate y determinó que ambos legisladores quedaran imposibilitados de emitir su voto a distancia durante la sesión.

La discusión parlamentaria continuó posteriormente sobre el contenido de la iniciativa, después de semanas de negociaciones en las que el oficialismo buscó reunir los apoyos necesarios para evitar que el proyecto quedara nuevamente bloqueado.

Sesión en el Senado, en vivo: el oficialismo busca aprobar la reforma sobre propiedad privada

Benegas Lynch rechazó un conflicto de intereses

Otro de los cruces estuvo protagonizado por el senador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch, quien respondió a una impugnación impulsada por la legisladora peronista Juliana Di Tullio. La senadora había planteado la existencia de un posible conflicto de intereses debido a la actividad privada del libertario.

“Fundé mi empresa en 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años, mi empresa se dedica a la administración de campos y al asesoramiento de dueños y compradores de campos, los evaluamos, producimos carne y granos. En esto no hay ningún hallazgo”, sostuvo Benegas Lynch.

El senador argumentó que la legislación establece la necesidad de apartarse cuando existe un interés “directo y singular” y negó encontrarse en esa situación. “Pido que se rechace por carecer de sustento legal, y que se reafirme el pleno derecho a participar y votar. El bloque de La Libertad Avanza vino a transformar la realidad de todos los argentinos para bien”, concluyó.

El PRO respaldó retirar el capítulo de tierras

En medio del debate, el jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, defendió la decisión de eliminar del proyecto el capítulo relacionado con la venta de tierras rurales a extranjeros. Consideró que mantener esos artículos impedía avanzar con el resto de la iniciativa.

“No estaban dadas las condiciones”, afirmó el legislador. Goerling explicó que había propuesto retirar ese apartado y discutirlo posteriormente mediante un proyecto específico, mientras el Senado avanzaba sobre los restantes cambios vinculados con la propiedad privada.

La modificación fue clave para destrabar la discusión después de que distintos bloques anticiparan reparos sobre la flexibilización de las restricciones a compradores extranjeros. El oficialismo optó entonces por reducir el alcance del proyecto para preservar los artículos que contaban con mayores posibilidades de aprobación.

Críticas al Gobierno por la estrategia parlamentaria

Aunque acompañó la decisión de retirar el capítulo, Goerling cuestionó con dureza la manera en que el Gobierno condujo la discusión. Según consideró, una parte de las resistencias generadas alrededor de la propuesta estuvo relacionada con una deficiente comunicación de los cambios.

“También una crítica que hago muy fuerte al Gobierno es que lo manejó desde el inicio muy mal. Comunicacionalmente no explicó los cambios que había, no comunicó los cambios de dictamen que se iban dando”, afirmó el jefe de la bancada del PRO.

El legislador sostuvo además que la Cámara alta debía desarrollar una discusión “transparente y con claridad”. En ese sentido, advirtió que “la sociedad argentina no admite más atropellos ni sacar leyes sin debate”.

El rechazo a los dichos del canciller Quirno

Goerling también cuestionó declaraciones realizadas por el canciller Pablo Quirno durante la controversia por la extranjerización de tierras. El funcionario había hecho referencia a la posibilidad de que extranjeros adquirieran extensiones territoriales de gran magnitud.

El senador misionero calificó esos dichos como “un disparate” y aseguró que el canciller “no leyó el proyecto” que estaba previsto debatir en el Senado.

Según explicó Goerling, el articulado que finalmente fue retirado no habilitaba la compra de un pueblo o una provincia por parte de un extranjero y mantenía restricciones específicas para las zonas consideradas de frontera.

El capítulo que frenó el debate original

La extranjerización de tierras se había transformado en el principal obstáculo para el avance del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Las diferencias atravesaron incluso a sectores que habitualmente acompañaron iniciativas del Gobierno.

La discusión se concentró sobre los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. Frente a la imposibilidad de garantizar los votos, el oficialismo decidió finalmente sacar ese capítulo del dictamen.

De esa manera, la discusión que había quedado suspendida el 16 de julio pudo regresar al recinto este jueves. La estrategia fue separar uno de los temas más controvertidos para concentrar el tratamiento sobre aquellos artículos que reunían mayores consensos.

Los desalojos exprés, en el centro de la discusión

Con la extranjerización fuera del texto, los denominados desalojos “exprés” pasaron a convertirse en el eje principal de la iniciativa. El objetivo planteado es agilizar los procedimientos para recuperar inmuebles, terrenos y establecimientos rurales ocupados ilegalmente.

El debate enfrenta distintas posiciones acerca de los mecanismos y garantías que deben existir antes de ejecutar una restitución. El oficialismo sostiene la necesidad de reforzar la protección del derecho de propiedad y reducir los tiempos que actualmente demandan determinados procedimientos.

La reforma quedó así enmarcada en un proyecto más limitado que el planteado originalmente. Además del régimen de desalojos, sobrevivieron las modificaciones vinculadas con las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

Movilización frente al Congreso

Mientras los senadores discutían en el recinto, organizaciones sociales, políticas y ambientalistas sostuvieron la convocatoria a manifestarse frente al Congreso pese a la lluvia.

Buena parte de las críticas iniciales de esos espacios habían apuntado al capítulo sobre tierras rurales. Sus cuestionamientos se concentraron en las posibles consecuencias de flexibilizar las condiciones para que personas y sociedades extranjeras adquirieran superficies en territorio argentino.

Aunque ese apartado fue eliminado, la movilización se mantuvo debido al resto de las reformas incluidas en la iniciativa. De esta manera, la discusión sobre la propiedad privada volvió al Senado con un texto sensiblemente diferente al que había provocado la suspensión de la sesión semanas atrás.

Una negociación que continuará

La decisión de retirar el capítulo de tierras permitió al Gobierno evitar, al menos temporalmente, una derrota sobre uno de los puntos centrales de su propuesta original. Sin embargo, dejó pendiente una discusión que podría regresar al Congreso mediante una iniciativa independiente.

El propio Goerling planteó que la regulación sobre la adquisición de tierras rurales por extranjeros debía abordarse en un debate específico, separado de las reformas sobre desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.

Así, el Senado debate el proyecto de propiedad privada con un alcance menor al previsto inicialmente y con los desalojos como principal eje. La marcha atrás sobre la extranjerización permitió reabrir la discusión, aunque también dejó expuestas las dificultades del oficialismo para reunir consensos y las diferencias con sectores aliados sobre la estrategia utilizada para impulsar las reformas.