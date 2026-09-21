OSER amplió la cobertura para hijos estudiantes hasta los 26 años: cómo hacer el trámite

La cobertura de OSER para hijos estudiantes se extendió hasta los 26 años inclusive. Desde los 22 deberán presentar anualmente el certificado de alumno regular. A partir de los 27 podrán continuar como afiliados capitados, previa solicitud.
La cobertura de OSER para hijos estudiantes se extendió hasta los 26 años inclusive, según informó la Obra Social de Entre Ríos. El beneficio alcanza a hijos de afiliados titulares que cursen estudios secundarios, terciarios o universitarios y cumplan con la presentación anual de la documentación requerida.
La modificación fue dispuesta por el Directorio de la obra social y amplió en un año el límite vigente: anteriormente, los hijos estudiantes podían permanecer bajo esta modalidad solamente hasta los 25 años.
Según explicó OSER, la decisión buscó adecuar el régimen de afiliaciones a los cambios registrados en las trayectorias educativas. Desde la entidad señalaron que actualmente muchos jóvenes comienzan o finalizan sus estudios superiores a edades diferentes de las contempladas tradicionalmente por los sistemas de cobertura.
Cómo mantener la cobertura como estudiante
A partir de los 22 años, los hijos de afiliados titulares que cursen estudios deberán acreditar su condición mediante un certificado de alumno regular expedido por la institución educativa correspondiente. El requisito deberá cumplirse cada año, al comienzo del ciclo lectivo.
Con esa documentación, podrán continuar como afiliados hijos estudiantes durante todo el período establecido por la nueva normativa, es decir, hasta los 26 años inclusive.
Al cumplir los 27 años, existe la posibilidad de conservar la cobertura bajo la modalidad de afiliado capitado. Sin embargo, el cambio no será automático: la solicitud deberá efectuarse unos días antes de alcanzar esa edad.
Qué documentación se debe presentar
Para realizar el trámite como hijo estudiante, OSER solicitará el certificado de alumno regular emitido por la unidad académica correspondiente. Además, deberá presentarse una fotocopia del DNI del beneficiario y otra del titular, ya sea padre, madre o tutor.
También será necesario acompañar una fotocopia del recibo de sueldo del afiliado titular. En el caso de quienes cumplan 27 años y quieran incorporarse bajo la modalidad por cápita, deberán completar además el formulario específico previsto para ese régimen.
Tanto la renovación de la condición de estudiante como la solicitud para continuar mediante el sistema capitado deberán realizarse de manera presencial. Los afiliados podrán efectuar las gestiones en cualquiera de las sedes de la Obra Social de Entre Ríos.