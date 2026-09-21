Entre Ríos suma 15 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una cosecha de dos preseas doradas, cuatro plateadas y nueve de bronce conseguida por los deportistas de la provincia que representaron a la Argentina en diferentes disciplinas.

Entre las actuaciones más sobresalientes estuvo la de la paranaense Juliette Duhaime, quien conquistó las dos medallas de oro entrerrianas en Stand Up Paddle (SUP). La deportista se impuso en las pruebas sprint y técnica y se convirtió en una de las protagonistas del debut de la disciplina dentro del programa oficial de los Juegos.

Duhaime se formó deportivamente en Paraná y comenzó a practicar SUP en el Balneario Municipal. Su doble consagración encabezó hasta el momento la producción de una delegación provincial integrada por 28 atletas.

Platas y bronces para la delegación entrerriana

El Stand Up Paddle también aportó una medalla de plata a través de Lucía Clembosky, de Paraná. En remo, Emiliano Calderón, también paranaense, completó su participación con dos preseas: obtuvo una de plata y otra de bronce.

Milagros Pereyra, de Concepción del Uruguay, consiguió el bronce en bochas, mientras que dos representantes de Concordia subieron al tercer escalón del podio en competencias por equipos: Mía Yaya lo hizo en golf y Santiago Mayol en gimnasia artística.

El vóley femenino también aportó una presea para Entre Ríos. María Eugenia Martínez, oriunda de Diamante, integró el seleccionado argentino que alcanzó la medalla de plata. En tanto, Aldana Gómez, Agustina Bonetti y Cielo Bonetti, de Paraná, junto a Violeta Figueroa, de Villa Clara, formaron parte del equipo nacional femenino de sóftbol que obtuvo el bronce.

Entrerrianos que continúan en competencia

La participación provincial todavía no había concluido. Paula Pedrozo, de Concordia, y Antonella Reding, de Villaguay, integraban Las Yaguaretés, el seleccionado argentino que afrontaba la definición del rugby seven femenino.

A su vez, el sóftbol masculino mantenía una nutrida presencia entrerriana. Continuaban en competencia Federico Eder, Alan Peker, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca.

También seguían representando al país Nelson Salinas, de Paraná, en tiro con arco; Betsabé Páez, de Crespo, en atletismo; Magdalena Garro, de Concepción del Uruguay, en canotaje; y Melina Spahn, también de Crespo, en pelota vasca.

Una delegación de 28 deportistas

En total, Entre Ríos aportó 28 atletas a la representación argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los competidores provinciales tuvieron presencia en atletismo, bochas, canotaje, gimnasia artística, golf, pelota vasca, remo, rugby seven, sóftbol, Stand Up Paddle, tiro con arco y vóley.

Desde el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deportes, se acompañó la participación de los representantes entrerrianos durante el certamen. Con varias disciplinas todavía en desarrollo, la cosecha provincial permanecía abierta en la recta final de los Juegos.