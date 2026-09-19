Argentina celebró el bronce en sóftbol femenino: “Este equipo lo merecía”

Argentina celebró el bronce en sóftbol femenino este sábado después de imponerse por 4-3 ante Perú en un partido reñido disputado en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná, por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La capitana Aldana Gómez, la integrante del cuerpo técnico Silvina Caño y el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, analizaron ante Elonce el logro conseguido por el seleccionado.

La definición desató el festejo de las jugadoras junto a familiares, amigos y público que acompañó durante toda la tarde. Argentina había comenzado abajo en el marcador, pero logró recuperarse y quedarse con el tercer lugar del torneo. Para Gómez, el resultado tuvo un significado especial por las dificultades atravesadas por el plantel: “Felicidad, alegría. Siempre lo hicimos en equipo, hemos pasado momentos durísimos y siempre el equipo salió adelante. Estoy feliz por mi equipo”.

La capitana remarcó que el grupo logró sobreponerse a los obstáculos durante la preparación y la competencia. “Por eso es aún mayor la felicidad, porque la verdad que nos la pusieron duro, el equipo se la bancó y así todo, todas juntas, siempre empujando para adelante y creo que el resultado súper merecido”, sostuvo.

La tranquilidad para remontar ante Perú

Perú había tomado ventaja durante el comienzo del encuentro y obligó al seleccionado argentino a reaccionar. Gómez explicó que, incluso en ese momento adverso, mantuvo la confianza en sus compañeras. “Tranquilidad, porque confiaba que sabíamos que lo íbamos a hacer. Lo venimos haciendo en equipo, entonces sabía que el equipo iba a responder, respondimos y estoy muy feliz por eso”, afirmó.

La jugadora también destacó especialmente el acompañamiento que recibió el equipo femenino en Paraná. “Principalmente la familia, para mí es algo fundamental. Justo soy de Paraná, entonces es un plus. Todos mis amigos han venido y a la gente agradecerle”, manifestó.

En ese sentido, reconoció que la convocatoria sorprendió al plantel. “Nos sorprendió porque siempre se apoya al sóftbol masculino. Es la realidad. Y que hayan venido, estamos muy felices, hay muchos chicos y eso te da mucha alegría”, expresó la capitana.

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“Ya ganamos desde el primer día”

Más allá de la medalla conseguida, Gómez puso el foco en las niñas que se acercaron al estadio para observar a la Selección Argentina. “Yo creo que ya ganamos desde el primer día. Había muchas niñas entre esos niños acá mirándonos y que disfruten de lo que hacen, que sueñen y que se esfuercen, que van a salir adelante y van a lograr lo que quieran”, señaló.

La capitana, de 34 años, también resaltó la convivencia de distintas generaciones dentro del plantel, que tuvo entre sus integrantes a una jugadora de apenas 15. “Teníamos un equipo joven porque es relativamente joven. Yo soy la más vieja, lo voy a decir. Yo tengo 34 años y Emi tiene 15, pero cada uno tiene su rol en el equipo y creo que funcionamos bien. Entonces, eso creo que nos llevó al resultado”, explicó.

Desde el cuerpo técnico, Silvina Caño coincidió en destacar el rendimiento colectivo. “Fue sumamente positiva la participación de Argentina. Ayer se nos escapó un partido con Venezuela. Venezuela es potencia mundial. Venezuela vino a este torneo con tres torneos internacionales de mucho nivel y nosotros vinimos sin juego, jugando con cadetes y juveniles para tratar de tener una buena competencia”, analizó ante Elonce.

El valor de competir ante una potencia mundial

Caño recordó especialmente el encuentro anterior frente a Venezuela. “Con Venezuela le competimos de igual a igual y hasta el tercer, cuarto inning le estábamos ganando el partido y casi que los dejamos afuera del oro. Entonces es lo que necesitamos a futuro, tener más roce internacional”, señaló.

En ese sentido, planteó que el equipo necesita incrementar su competencia fuera del país. “Nosotros tenemos muy buenas jugadoras, pero necesitamos eso, necesitamos salir, empezar a competir y todo tiene que ver también con un tema económico. Con todo eso, el papel que hicimos fue súper importante y sumamente valioso”, destacó.

Sobre la remontada frente a Perú, Caño explicó la importancia del manejo emocional en esta disciplina. “Los partidos de sóftbol tienen eso porque uno tiene mucho tiempo para estar pensando. Se necesita poder manejar las emociones y en el momento que te toca, a lo mejor te va una pelota en todo el partido y lo tenés que hacer bien”, describió.

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“Agradecida porque me regalaron este triunfo”

La integrante del cuerpo técnico contó además qué les había transmitido a las jugadoras después del partido anterior. “Ayer se los dije después del partido contra Venezuela, que estaba sumamente orgullosa de ellas al margen de la derrota y hoy agradecida porque me regalaron este triunfo”, afirmó.

Caño destacó a Gómez como una pieza importante, aunque remarcó que la medalla fue producto del aporte de todo el plantel. “Aldi es la capitana, es una jugadora súper importante, pero todas fueron importantes”, sostuvo.

Como ejemplo mencionó el trabajo de las lanzadoras y el aporte de una de las integrantes más jóvenes. “Las tres hicieron un gran papel y Emi, que fue la chica que tiene 15 años, que vino con una lesión y no pudo lanzar, hoy batió dos hits. La suma de todos, y es lo que tratamos siempre de destacar del equipo, colaboró para que hoy esta medalla sea posible”, expresó.

El pedido de mayor apoyo para el deporte

Caño aprovechó la obtención de la medalla para plantear la necesidad de contar con mayores recursos para las diferentes disciplinas. “Se necesita más apoyo económico para todos los deportes, el famoso 1% que sacaron de la facturación de la telefonía celular, que eso era lo que distribuía el Enard a todas las disciplinas”, afirmó.

Y agregó: “Estaría bueno que desde la Secretaría de Deportes o más arriba revean esa situación y el Enard vuelva a tener fondos, porque el deporte no es solo las medallas, el deporte saca los chicos de la calle, te da valores, te da a entender el valor de la amistad, te da un montón de cosas que van más allá de los triunfos deportivos”.

Por su parte, Sebastián Uranga celebró la medalla y destacó el vínculo de Paraná con la disciplina. “Es admirable porque después de tantos años mantiene ese entusiasmo, ese amor. Son impresionantes, es un lujo y por eso son la capital nacional y uno de los lugares más importantes del mundo con el tema del sóftbol”, expresó.

Un estadio renovado y la expectativa por el masculino

Uranga también se refirió a las mejoras realizadas en el estadio para recibir la competencia. “Fue un trabajo en conjunto lograr la sede para acá. Rosario quería llevarla al Parque Independencia, armar una cancha ellos allá. Tuvimos que convencerlos para traerla acá”, recordó.

Sobre las obras, agregó: “Nos deja una obra, no solamente la iluminación que es espectacular, sino nos deja una obra para un albergue más para la ciudad de Paraná, para la provincia y muy a disposición de otros deportes que lo quieran utilizar u otras actividades deportivas que lo quieran usar”.

Con el bronce femenino ya asegurado, la actividad del sóftbol continuará con la competencia masculina. “Felices de ser anfitriones en esta historia y deseando que ahora empiece el masculino, que prometen que si ya hoy había mucha gente, esto va a estar repleto”, concluyó Uranga.