La Selección Argentina de sóftbol masculino partió con un objetivo: “Campeonar”

La Selección Argentina de sóftbol masculino emprendió este sábado su viaje desde la Terminal de Paraná hacia Santa Fe, donde concentrará antes de competir en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Antes de la partida, el coach Gustavo Guerrinieri, jugadores y familiares compartieron con Elonce sus expectativas ante un torneo en el que enfrentarán a Bolivia, Perú y Venezuela.

La delegación vivió con entusiasmo los minutos previos al traslado. Guerrinieri destacó lo que significa volver a vestir los colores nacionales en una competencia internacional. “Nos gusta siempre representar a Argentina porque es un privilegio y siempre nos preparamos para este tipo de torneo”, expresó.

Cuando fue consultado sobre las expectativas, el entrenador fue contundente: “Campeonar”. Luego explicó cuál será uno de los grandes desafíos: “Viene el último campeón del mundo, que es Venezuela. Tenemos ahí una espinita con ellos. También están Perú y Bolivia, que son rivales a priori un poco más accesibles, pero los partidos hay que jugarlos. Esperamos jugar la final y ganarla contra Venezuela”.

Venezuela, el rival de mayor exigencia

Guerrinieri también aclaró el panorama internacional que tendrá el equipo después de los Juegos Suramericanos. “El sóftbol masculino no es olímpico, pero sí jugaríamos los Panamericanos el año que viene en Perú, que todavía no está definido. Faltan algunas cositas”, señaló.

Respecto del cronograma, adelantó que habrá jornadas exigentes para el seleccionado. “Mañana jugamos un amistoso contra Perú y después jugamos todos los días a las 20:30. Mañana tenemos doble juego, 16:30 y 20:30, así que todos los días a las 20:30 en el estadio mundialista”, explicó.

El entrenador también convocó a los simpatizantes para que se acerquen a respaldar al conjunto nacional durante la competencia. “Esperamos que la gente pueda acompañarnos”, expresó antes de la partida.

Concentración con la mirada puesta en la final

Uno de los integrantes del plantel también dialogó con Elonce sobre las sensaciones que atravesaban al grupo. “Ya con todo listo para irnos a Santa Fe a concentrar y arrancar este lindo torneo”, manifestó.

La particularidad será que el seleccionado permanecerá concentrado en Santa Fe pese a que tendrá que trasladarse a Paraná para competir. “Para nosotros es un poco raro que ahora nos vamos a Santa Fe para venir a competir a Paraná, pero nos va a servir para descomprimir de la vida cotidiana acá y concentrarnos en el objetivo del torneo. Estamos con ganas”, explicó.

Sobre el formato de la competencia, detalló: “Arrancamos con Bolivia, Venezuela es la segunda fecha y Perú es la tercera, y se repite de nuevo porque somos solo cuatro en esta ocasión”. Respecto del nivel de los adversarios, añadió: “Venezuela es claramente el más fuerte, así que creo que va a estar ahí la pelea por esos primeros juegos, obviamente sin descuidar el resto de los partidos. Nuestro objetivo es llegar de la manera más fuerte a la posible final”.

El impulso del sóftbol en Paraná

El jugador destacó además el vínculo construido con deportistas de los otros seleccionados durante las diferentes competencias. “Hemos compartido mucho en estos últimos tiempos, así que siempre es lindo cruzarnos, encontrarnos. También compartir entre nosotros porque es distinto cuando estamos ahí solos, tener mucho más tiempo juntos y se disfruta mucho”, afirmó.

También valoró el acompañamiento que recibió la competencia femenina disputada en Paraná. “Me gustó la cantidad de gente, el ambiente que hubo con la competición de la rama femenina. Me puso contento y esperemos que se mantenga de la misma forma esta semana”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que recibir una competencia internacional puede impulsar el crecimiento de la disciplina entre los más jóvenes. “Que sea un envión para los chicos y las chicas que están arrancando, motivarse cuando hay un evento así y venir a verlo. Creo que es un buen puntapié y esperemos que se traduzca en que se sumen muchos chicos a jugar este hermoso deporte”, agregó.

El orgullo y acompañamiento de las familias

La despedida en la Terminal también tuvo como protagonistas a los familiares de los jugadores. La madre de uno de ellos describió a Elonce lo que significaba acompañar a un hijo que representa al país: “Es algo hermoso, se lleva con mucho orgullo. Todas las familias acompañamos a los jugadores y al equipo”, expresó.

La cercanía entre Paraná y Santa Fe permitirá que los familiares estén presentes durante la competencia. “Todo cerquita, así que seguramente lo vemos todos los días. Es el querer estar, acompañar emocionalmente y poder estar cerca para que sientan también que no los abandonamos”, señaló.

Finalmente, convocó a los paranaenses a respaldar al seleccionado desde las tribunas: “Hay que estar en la cancha y alentar. Esperamos a toda la comunidad paranaense para que esté presente”, concluyó.