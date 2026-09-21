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Di María confirmó que estará junto a Messi en su último partido con la Selección en Argentina

El futbolista de Rosario Central anticipó que estará en el Monumental el próximo 6 de octubre, cuando el capitán dispute ante Benín su partido despedida con la camiseta albiceleste. Un día antes, el Canalla jugará frente a Banfield en Buenos Aires.

21 de Septiembre de 2026
Di María y Messi.
Di María y Messi.

El futbolista de Rosario Central anticipó que estará en el Monumental el próximo 6 de octubre, cuando el capitán dispute ante Benín su partido despedida con la camiseta albiceleste. Un día antes, el Canalla jugará frente a Banfield en Buenos Aires.

Di María confirmó que estará presente para acompañar a Messi en el partido despedida que la Selección argentina disputará ante Benín el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental. El delantero de Rosario Central anticipó que aprovechará que su equipo jugará un día antes en Buenos Aires para permanecer en la ciudad y asistir al encuentro.

 

La confirmación llegó después del triunfo de Rosario Central frente a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. Consultado sobre la posibilidad de presenciar la despedida del capitán argentino, el atacante dejó en claro que tiene previsto estar en Núñez para acompañar a quien fue su compañero durante largos años en la Albiceleste.

 

 

“¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver. Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí. Me queda de paso, estoy ahí”, expresó el futbolista al explicar cómo organizará su presencia en la jornada.

 

Di María estará presente en el Monumental

 

Rosario Central tiene programado enfrentar a Banfield el 5 de octubre, apenas un día antes del encuentro de la Selección. Esa proximidad en el calendario facilitará que Di María permanezca en Buenos Aires para participar de una noche especial para el fútbol argentino.

 

El partido ante Benín fue elegido para la despedida de Messi de la Selección y reunirá nuevamente a diferentes integrantes de la generación que conquistó el Mundial de Qatar 2022. Los campeones del mundo fueron invitados para acompañar al capitán junto a sus familias.

 

Para Di María será además un regreso al entorno de la Selección desde otro lugar. Después de haber compartido durante años convocatorias, concentraciones y partidos con Messi, esta vez observará el encuentro desde afuera y formará parte del homenaje preparado para su antiguo compañero.

 

Qué dijo sobre una Selección sin Messi

 

El futbolista de Rosario Central también se refirió a lo que significará para el seleccionado argentino iniciar una etapa sin su histórico capitán. Reconoció que será una situación poco habitual después de tantos años con el número 10 como una presencia permanente dentro del equipo.

 

“Va a ser difícil, ¿no? Tener una Selección sin Leo después de tantos años, después de todo lo que le dio a la Argentina, al argentino, al mundo entero. Disfrutaremos de ese último día”, expresó Di María al referirse a la despedida.

 

 

Ambos compartieron buena parte de sus carreras internacionales y participaron de algunos de los principales logros de la Selección. Juntos consiguieron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

 

Una historia compartida en la Selección

 

La presencia del rosarino aportará así uno de los reencuentros más significativos de la jornada. Durante numerosos años, Messi y Di María fueron dos de los nombres centrales de una generación que atravesó derrotas, finales y posteriormente una etapa marcada por la obtención de títulos.

El encuentro frente a Benín se disputará el 6 de octubre en el Monumental y tendrá un fuerte componente de homenaje. Además del partido, la jornada servirá para reunir al capitán con antiguos compañeros y con el público argentino en su despedida de la camiseta albiceleste.

 

Para Di María, la oportunidad de estar presente tendrá además un componente personal después de tantos años compartidos con Messi. El delantero ya confirmó sus planes: después del compromiso de Rosario Central ante Banfield, se quedará en Buenos Aires para acompañar a su excompañero en una de las noches más especiales de su trayectoria con la Selección.

Temas:

Di María Messi Selección Argentina
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