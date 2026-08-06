Benegas Lynch negó conflicto de interés y defendió su derecho a votar la ley de propiedad privada

El senador por Entre Ríos, Benegas Lynch negó conflicto de interés y defendió este jueves en el Senado su derecho a participar y votar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El legislador de La Libertad Avanza respondió así al cuestionamiento formulado por la senadora peronista Juliana Di Tullio por su actividad empresarial vinculada al sector agropecuario.

El planteo surgió porque el senador por Entre Ríos es socio de una empresa dedicada a administrar campos y asesorar a propietarios y compradores en operaciones con tierras. Frente a las críticas, aseguró que su actividad privada siempre fue pública y sostuvo que no existe un interés particular que lo obligue a apartarse de la discusión.

“Todo lo que hago desde que asumí esta banca es público” y “no hay conflicto de interés”, afirmó Benegas Lynch. El legislador argumentó que fue elegido, entre otros motivos, para representar intereses vinculados con la actividad privada y consideró que su trayectoria profesional no podía impedirle intervenir en leyes relacionadas con ese sector.

La respuesta de Benegas Lynch en el Senado

El libertario solicitó una cuestión de privilegio para contestar formalmente el planteo de Di Tullio. La senadora había advertido sobre un eventual conflicto de intereses por la participación de Benegas Lynch en una compañía relacionada con la administración y las operaciones sobre campos.

“Fundé mi empresa en 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años, mi empresa se dedica a la administración de campos y al asesoramiento de dueños y compradores de campos, los evaluamos, producimos carne y granos. En esto no hay ningún hallazgo”, sostuvo.

Según argumentó, la normativa exige la existencia de un interés “directo y singular” para que un legislador deba excusarse. Benegas Lynch afirmó que esa situación no se presenta en su caso y pidió que la impugnación fuera rechazada por considerar que carecía de fundamentos legales.

“Represento al sector privado”

Durante su intervención, el senador recurrió a comparaciones con otras actividades profesionales para defender su posición. “¿Qué pasa con el que exporta, no podría votar esto? ¿El abogado cuando votamos el Código Procesal, que no vote?”, preguntó.

“Mi banca como senador de la provincia de Entre Ríos tiene un grado de representatividad muy alto. Represento al sector privado”, agregó. De esa manera, sostuvo que la experiencia profesional de un legislador en determinada actividad no debería ser considerada por sí misma una incompatibilidad para intervenir en normas relacionadas con ese ámbito.

Benegas Lynch negó conflicto de interés en el Senado

Benegas Lynch ya había respondido horas antes a los cuestionamientos a través de sus redes sociales. “Mi empresa es parte del sector. Un beneficio general no es un privilegio particular”, escribió. También aseguró que el proyecto no contenía disposiciones específicamente destinadas a favorecer a su compañía.

El capítulo de la Ley de Tierras que fue retirado

La controversia se produjo en medio de la discusión por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo texto original incluía modificaciones a la Ley de Tierras. Ese apartado terminó siendo retirado por el oficialismo ante la falta de votos necesarios para aprobarlo.

Benegas Lynch cuestionó esa decisión y expresó su malestar por la imposibilidad de avanzar con el capítulo. “La izquierda furiosa nos llevó a no poder votar este capítulo, que es bueno para los argentinos”, manifestó durante su exposición.

El legislador defendió las modificaciones que impulsaba el Gobierno y afirmó que tenían como objetivo fomentar inversiones privadas, al tiempo que sostuvo que se mantenían impedimentos para que Estados extranjeros adquirieran tierras.

El origen de los cuestionamientos

Las críticas se habían intensificado luego de conocerse detalles sobre la actividad empresarial de Benegas Lynch. El propio senador confirmó que su firma administra campos, asesora a propietarios y potenciales compradores, evalúa establecimientos y participa de actividades productivas vinculadas con carne y granos.

Di Tullio consideró que esa relación profesional justificaba cuestionar su participación en una iniciativa que originalmente contemplaba cambios en las condiciones para la adquisición de tierras. El libertario rechazó esa interpretación y remarcó que su actividad era conocida antes de asumir su banca.

“Pido que se rechace por carecer de sustento legal, y que se reafirme el pleno derecho a participar y votar”, reclamó. Además, aseguró que su pertenencia al sector agropecuario no condicionaba su capacidad para defender los intereses generales durante el tratamiento legislativo.

La defensa de su participación en la votación

El senador sostuvo que impedir su participación por tener antecedentes profesionales relacionados con el tema abriría interrogantes respecto de otros legisladores que debaten normas vinculadas con sus áreas de conocimiento o actividad.

La discusión sobre su eventual conflicto de intereses quedó así incorporada a una sesión atravesada por las negociaciones que llevaron al Gobierno a reducir el alcance original de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La flexibilización de la normativa sobre tierras rurales fue finalmente excluida y el Senado continuó tratando el resto del articulado.

Benegas Lynch mantuvo su posición y reclamó conservar plenamente sus facultades como senador por Entre Ríos. “El bloque de La Libertad Avanza vino a transformar la realidad de todos los argentinos para bien”, concluyó al solicitar el rechazo de la impugnación.