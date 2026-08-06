Marcha contra la Ley de Inviolabilidad a la propiedad privada: se registraron incidentes entre manifestantes y policías en el Congreso

La marcha contra la ley de propiedad privada registró momentos de tensión frente al Congreso, donde manifestantes derribaron una valla y arrojaron objetos contra los efectivos. Las fuerzas de seguridad respondieron con el camión hidrante.
La marcha contra la ley de propiedad privada registró incidentes este jueves frente al Congreso de la Nación, mientras en el Senado se debatía el proyecto impulsado por el Gobierno. Hubo cruces entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad, que utilizaron un camión hidrante para dispersar a quienes se acercaron al vallado.
La tensión aumentó cuando algunos de los participantes de la movilización avanzaron sobre el perímetro dispuesto alrededor del Palacio Legislativo. En ese contexto, se produjo el lanzamiento de botellas, piedras y otros objetos contra los efectivos que integraban el operativo de seguridad.
Ante esa situación, las fuerzas desplegadas en el lugar utilizaron el camión hidrante y lanzaron chorros de agua contra los manifestantes. Además, algunas de las personas presentes acusaron síntomas compatibles con la utilización de gas pimienta durante los enfrentamientos, publicó Infobae.
Derribaron una valla y actuó el camión hidrante
Los cruces parecían haberse calmado inicialmente, pero minutos después volvieron a registrarse momentos de tensión. Un grupo derribó una de las vallas que conformaban el perímetro de seguridad y volvió a arrojar objetos hacia los uniformados.
El camión hidrante respondió lanzando agua para dispersar a quienes se encontraban en las primeras filas de la protesta. Posteriormente, el personal policial logró volver a colocar el vallado y contener la situación, sin que los episodios derivaran en enfrentamientos de mayor magnitud.
Otro foco de tensión se produjo en la esquina de avenida Callao y Bartolomé Mitre, a una cuadra del Congreso y del sector donde se concentraba el grueso de la movilización. Allí también había un vallado y otro camión hidrante lanzó agua contra manifestantes que se encontraban en el lugar.
La movilización continuó pese a los incidentes
Alrededor de las 16:40 se había reforzado el operativo policial frente al Congreso. Los agentes se ubicaron detrás de las vallas y un camión hidrante tomó posición en el sector, mientras continuaban llegando personas para sumarse a la convocatoria.
Pese a los incidentes y a las condiciones climáticas, la movilización continuó durante la tarde. Algunos de los autoconvocados optaron por retirarse luego de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras que otros manifestantes arribaron posteriormente, generando un recambio entre quienes participaban de la protesta.
La convocatoria se mantuvo aun después de conocerse la decisión del Gobierno de retirar del proyecto el capítulo referido a las modificaciones de la Ley de Tierras. La movilización había sido convocada contra el proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, cuyo tratamiento generó protestas y expresiones de rechazo.
Esperaban la lectura de una carta frente al Congreso
Luego de los momentos de mayor tensión, la concentración permaneció frente al Congreso a la espera del acto previsto para las 18. Según estaba programado, durante la actividad se realizaría la lectura de una carta desde un escenario instalado para la convocatoria.
Entre las personalidades anunciadas para participar se encontraban Maite Lanata, Charo López, Juan Solá, Jazmín Stuart y Adolfo Pérez Esquivel. La actividad buscaba expresar públicamente el rechazo al proyecto que era debatido en el Senado.
La protesta también estuvo marcada por referencias a la soberanía nacional. Carteles, banderas, remeras y buzos exhibieron la frase “Las Malvinas son argentinas”, con una tipografía similar a la utilizada en la bandera que habían mostrado jugadores de la Selección Argentina.
El capítulo sobre la Ley de Tierras había sido retirado
La movilización se sostuvo pese a que el oficialismo decidió retirar el capítulo que contemplaba modificaciones a la Ley de Tierras. Ese apartado había generado cuestionamientos porque proponía cambios sobre los límites establecidos para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.
Sin embargo, los convocantes mantuvieron la protesta contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y continuaron concentrados en las inmediaciones del Congreso durante el debate parlamentario.
Tras los cruces registrados durante la tarde, las fuerzas de seguridad mantuvieron el operativo y los vallados alrededor del Palacio Legislativo, mientras la manifestación siguió a la espera del acto y de la lectura del documento anunciada por los organizadores.