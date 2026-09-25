De "El oro y el moro" a su retiro en Uruguay: los grandes hitos de la vida de Oscar González Oro

La trayectoria de Oscar González Oro atravesó más de tres décadas de radio y televisión argentina, pero tuvo su punto más alto con El oro y el moro, el ciclo de Radio 10 con el que encabezó durante 16 años las mediciones de audiencia. "El Negro" murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde había elegido instalarse durante la última etapa de su vida.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, se trasladó con su familia a Buenos Aires cuando tenía 11 años. Estudió Derecho, aunque abandonó la carrera para trabajar en el negocio familiar. Antes de encontrar su lugar frente al micrófono también se interesó por la música y la actuación.

Su llegada a la radio se produjo en Pinamar, en una emisora que funcionaba en la Torre del Sol. Sin formación previa como locutor, comenzó haciendo un programa a partir de sus conocimientos musicales. Más adelante obtuvo el carnet del ISER por su trayectoria. Después llegó Radio Del Plata, donde comenzó a consolidarse profesionalmente.

"El oro y el moro", el programa que marcó su carrera

El gran salto llegó a finales de los años 90, cuando Daniel Hadad lo convocó para sumarse al entonces nuevo proyecto de Radio 10. Allí construyó el período más exitoso de su carrera con "El oro y el moro", programa que combinaba actualidad, entrevistas, información, espectáculo y humor.

El ciclo convirtió su voz y sus expresiones en parte de la identidad de las mañanas radiales. González Oro recordó años después que había permanecido durante 16 años en el primer puesto de audiencia. Su popular "¡Dale gas!" se convirtió además en una de sus frases características y llegó a dar nombre a un disco que grabó con canciones populares.

Su trayectoria radial también incluyó pasos por La Red y Radio Rivadavia. En televisión participó de Polémica en el Bar, estuvo en Cotidiano por Canal 9 y condujo Los unos y los otros en América, entre otras apariciones.

Sus hijos y la decisión de cambiar de vida

González Oro fue padre de Agustín y Pablo, quienes se radicaron en Europa. Al explicar su decisión de retirarse, reconoció que las décadas dedicadas a los medios habían significado perderse momentos de la vida de sus hijos y que quería recuperar tiempo junto a ellos.

En agosto de 2020 se instaló en Uruguay y, en marzo de 2021, anunció desde su programa La vida misma, en Radio Rivadavia, que dejaba el periodismo después de 35 años. "Llegó el momento de disfrutar de mis hijos", explicó entonces.

Desde Punta del Este llevó una vida alejada de la rutina cotidiana de las grandes radios, aunque mantuvo algunas participaciones mediáticas. En una entrevista de 2023 resumió aquel cambio al señalar que ya no tenía horarios y que consideraba merecido ese "retiro voluntario".